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中國車市熱轉冷 7月銷量年減13%

記者林汪靜／綜合報導

中國7月汽車銷量出現下滑。中國汽車工業協會（簡稱中汽協）4日發布7月汽車銷量預估，7月汽車行業銷量約182萬輛，年減13.8%，中汽協表示，大陸汽車行業似乎正在由熱轉冷。

中國7月汽車銷量較去年同期衰退，其中，商用車銷量年減27.1%，乘用車銷量年減11.2%，銷量衰退的主因可能是汽車晶片缺貨，導致產量減少，加上各省市在7月底出現新冠疫情，也影響一部分買氣。

紅星新聞報導，今年1到7月，汽車行業累計銷量預估完成1471萬輛，較去年同期增長19%；分大類看，乘用車銷量較去年同期增長20.5%，商用車銷量增長13.3%。

中汽協指出，中國汽車市場從5月開始就出現衰退的情況，6月也持續衰退，乘用車衰退的主因是缺汽車晶片，至於商用車衰退的主因是因為排放標準變嚴格，導致車價上漲影響銷售量，從各項指標來看，進入下半年，汽車行業似乎正在由熱轉冷。

不過，新能源汽車仍是逆勢成長，銷量雖然不及傳統燃油汽車，但新能源汽車因為比較基期較低，成長大都超過一倍，尤其純電動及插電式混合動力汽車的成長幅度最大。

中汽協指出，7月的新能源汽車銷量尚在統計中，但從6月的銷售數字來看，新能源汽車的滲透率已超過12%，已遠高於今年初的5.4%滲透率，顯示市場接受度持續提高。

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