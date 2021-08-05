廣西爆缺電危機 綠能占近5成

廣西龍灘水電站是廣西最大的水電站。圖為2017年7月龍灘水電站洩洪景象。（新華社）

發展綠能 ，廣西無疑是典範。根據南方電網公司統計，今年上半年，廣西水電、風光電、生物質電與核電合計占比近48%，亦即廣西每二度電就有一度來自清潔能源。但由於用電量強勁增長，加上枯水、煤貴、風電與太陽能發電又因高溫 等因素影響穩定供電，導致廣西如今缺電問題越來越嚴重。

桂林日報旗下「桂林生活網」近日報導，包括南寧、桂林、北海在內的廣西各市，近期都先後發布照明和電梯減半使用、各場所「有序用電」等節能措施。

南方電網廣西電網公司表示，電力需求的高速增長和新投產電源不足是造成廣西本輪缺電的重要原因。

據「觀察者網」報導，南方電網廣西電網公司市場營銷部總經理鄒暉表示，今年上半年，廣西500家重點規模以上工業企業開工率達86.7%，創近五年新高，加上多個重大項目投產，廣西今年上半年用電量增長18.4%。

尤其入夏後，隨著氣溫急劇攀升，廣西用電負荷增長迅速，日用電量今年以來已六次創下歷史新高。

但在電力供應方面，鄒暉指出，廣西近年來並沒有與負荷增長相匹配的水電、火電機組投產提供強有力的電源，而新投產的風電、太陽能等新能源則因持續高溫影響，發電量不足，波動較大。

報導稱，作為廣西主要電力供應來源的水電，今年各流域來水總體偏少四成，導致發電嚴重不足；主要新增電源火電則因廣西處於電煤儲運末端，電煤價格高，使得發電受到影響，供電能力大幅度下降。

南方電網廣西電網公司預測，今冬明春，隨著西部電源以及「雲電送廣西」減少，廣西電力缺口可能進一步增大。下半年，廣西電力供應不足還將持續一段時間。