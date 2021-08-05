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中國GDP千億縣增至38個 江蘇占16席最多

中國新聞組／綜合報導

賽迪顧問4日發布「2021中國縣域經濟百強研究」顯示，百強縣的國內生產毛額（GDP）（選取2020年資料）達到人民幣千億元（約155億美元）就有38個，較去年增加五個。

38個「千億縣」中，江蘇省共占16席，占比42.1%，浙江省第二，有九個，福建省四個。長三角城市群包攬了大多數「千億縣」。

2020年百強縣人均GDP達到人民幣11.2萬元；百強縣人均可支配收入、城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均可支配收入比大陸平均分別高出25.8%、13.9%、60.3%。2020年，百強縣的農村居民人均可支配收入占城鎮居民比重遠高於廣東、江蘇、浙江和山東。

第一財經報導，賽迪顧問縣域經濟研究中心主任馬承恩表示，今年報告有兩個主要變化：一是更強化工業經濟主體地位，突出實體經濟對經濟發展的支撐；二是把共同富裕也放到比較重的重要的位置。

區域分布上，東部優勢明顯。從「千億縣」省份分布看，主要在九個省份，分別是江蘇16個、浙江九個、福建四個、湖南三個、山東二個，陝西、河北、貴州及江西都一個。長三角城市群的無錫、常州等城市為「千億縣」主要集聚區，總數達到25個。

中國

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