台幣登今年最強亞幣 人民幣居次

在新冠疫情 爆發前，泰銖曾是亞洲表現最強貨幣 ，今年卻淪為表現最差貨幣，反映疫情重創泰國觀光 產業。相較下，新台幣今年是亞洲最強貨幣，和人民幣成為維持對美元升值的「唯二」亞洲貨幣。

根據彭博資訊，新台幣兌美元匯率今年升值，主要反映經濟穩定成長和台股動能強勁，在整體亞洲貨幣表現排行中，升值幅度居冠，在岸人民幣匯率升幅居次，印度盧比，印尼盾和星元都貶值，日圓、韓元貶值超過5%。

泰銖匯率今年來表現在亞洲貨幣敬陪末座，且和土耳其里拉、祕魯新索爾並列為全球今年表現最差貨幣。

新冠疫情打擊泰國經濟仰賴的觀光收入，加上新一波疫情澆熄經濟迅速復甦的希望，已讓泰銖先前做多買家轉為看空。

安本標準投資管理公司投資主管貝克爾（Mark Baker）表示：「泰銖特別受到跨境服務崩解影響，觀光產業明顯是其中一大因素。這項收入基本上已跌至零，還有龐大的國際收支衝擊。」

泰國觀光收入是一項可靠的外匯來源，讓經常帳保持大規模盈餘，且外國投資人對泰銖興趣高昂。然而從疫情爆發以來，趨勢即明顯逆轉。

澳盛銀行駐新加坡亞洲研究主管吳坤（音譯）表示，在截至6月底止的過去12個月，泰國經常帳逆差22億美元，大幅逆轉疫情前400億美元順差情況。

吳坤說：「疫情前拉抬泰銖走強的一大因素是龐大的經常帳盈餘，主要由觀光業帶動。現在這項因素消失了，完全消失，且以目前情況而言，會有好長一段時間將不會回復。」