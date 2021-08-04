台積電市值5520億美元 超車騰訊 躍居亞企最高

台積電 3日收盤市值達到5520億美元，超車中國網路巨擘騰訊，躍居亞洲市值最高的企業。分析師表示，市值排名呈現「台積電上、騰訊下」，主要反映台積電正處於半導體景氣強勁的大環境，而北京當局打壓科技業大咖，使得騰訊股價 下滑。

彭博資訊的數據顯示，台積電在台北股市3日收盤漲0.68%、收新台幣594元，以美元計算，總市值達到5520億美元，外資買超9815張，連兩買。騰訊3日在香港股市的股價則重摔6.11%，市值因此降至5506億美元，這意味騰訊將亞洲「市值王」的寶座拱手讓給台積電。台積電周二ADR早盤漲0.7%。

騰訊股價之所以遭遇賣壓，是中國當局打壓科技業巨頭，官媒甚至批評網路遊戲是「精神鴉片」。相較下，從汽車到5G手機，各類產品對晶片的需求升溫，且未來需求只會持續升溫，使台積電成為大贏家，市值也跟著水漲船高。

台積電對整體半導體後市也抱持正面看法，日前於法說會二度上修今年全球半導體產業與公司展望兩項指標，包括今年全球半導體產業（不含記憶體）產值將年成長17%，較上季預估的年增12%增加5個百分點；晶圓代工產業年增幅也由上季的16%上修到20%，台積電營收 成長幅度將優於整體晶圓代工產業。

台積電預估，本季合併營收以美元計價可望季增9.9%至12.1%，平均值約季增11%，再次挑戰單季新高，符合多數外資預期；全年營收增幅也可逾二成，再寫新猷。

另一方面，美國半導體產業協會（SIA）所公布的每月銷售數據顯示，6月全球半導體銷售額比去年同期成長29.2%至445億美元，透露出強勁的半導體需求趨勢，已帶動亞洲晶片類股3日普遍走揚。

花旗表示，由於銷售持續熱絡，今年全球半導體銷售預料將成長23%，高於之前預估的22%。瑞士信貸也說，最新數據顯示這波循環還沒過熱，雖顯然有重複下單的問題，但供應短缺導致客戶很難累積庫存，這個環境可能持續到至少2022年中。

Evercore ISI上調今、明兩年的半導體營收預估，原因是總體經濟環境帶來助益、所有終端市場的需求趨勢仍強，且庫存仍低。摩根士丹利則說，在投資人熱烈討論當前市況能持續多久之際，該公司較關注價位，因而更加審慎。