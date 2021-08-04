汽車晶片荒 中國嚴查囤積抬價 違者重罰

中國官方嚴查車用晶片炒作，車廠也因晶片短缺影響，今年將減產。圖為福建某車廠。（中新社）

中國 國家市場監管總局3日宣布，針對汽車晶片 市場哄抬炒作、價格高漲等問題，根據價格監測和舉報，即日起對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷企業進行立案調查。

將關注晶片等重要商品市場價格秩序，加大監管執法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

官方喊話立案監管，A股市場汽車晶片股應聲倒地，兆易創新、新潔能、立昂微皆跌停；華潤微跌9.9%，富瀚微跌7.6%，士蘭微、富滿電子、北京君正、博通集成、晶方科技等超過20股跌逾5%。

受到疫情影響，全球晶片產能失衡下，缺貨潮逐漸從晶圓代工、封測等蔓延至全產業鏈，涉及汽車、手機、筆記型電腦，甚至蔓延到智能家電等多個消費領域。各類晶片售價水漲船高，其中，又以汽車晶片成為重災區。

造車界從去年下半年開始出現晶片危機，晶片短缺對造車行業影響蔓延到今年持續擴大，豪車品牌寶馬、奔馳、奧迪等也無法置身缺晶片風暴，汽車晶片短缺估計影響還將持續到明年。

光明網報導，中國汽車產業晶片短缺情況仍在持續，晶片價格一路大幅攀升，據多家車企反饋，各類型晶片價格普遍上漲逾五倍，最高達20倍的價差。

一些特殊的微控制單元（MCU）的價格，去年為每個8美元，但目前狂飆至50美元，是去年的六倍以上。業內人士指，由於（安全）庫存已經探底，所以目前採購就算不管價格、持續下單，也無法確保所需數量。「通用MCU現在的行情普遍是漲價八到十倍，各家壓力都比較大。」

除了供需關係外，代理商的炒貨行為也加劇晶片價格的不斷上漲。

第一財經報導，晶片缺貨漲價潮從去年開始愈演愈烈，晶片代理商為了賺取高額的差價而選擇囤貨甚至是炒貨獲取利潤。

「炒晶片的人這半年把十年的錢都掙回來了」一家電子供應鏈公司負責人者表示，由於賺錢效應快，很多做貿易、做物流的人都來炒晶片，用幾千萬的成本撬動上億的獲利。

但是晶片的缺口對汽車產業的負面影響仍在擴大。捷豹路虎近日表示，晶片短缺恐致第3季的產量減少一半。

而大眾汽車集團則表示，第3季晶片短缺更加明顯，今年度產量已較預期下調約45萬輛。