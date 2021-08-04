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中國晶片大缺貨 汽車減產估15%

記者林宸誼／綜合報導

中國汽車產業目前晶片缺貨率約15%-20%，按照中國汽車工業協會的銷量預測，今年將導致300萬至400萬輛汽車減產。中國去年汽車產量約2522萬輛，估計減產幅度最高達15%。

中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基指出，當前各類晶片中，微控制器（MCU）晶片最為緊缺，但中國國產MCU晶片卻最為薄弱，中國半導體自給率為15%，其中，汽車晶片自給率不足5%。

中國乘用車市場訊息聯席會（簡稱乘聯會）援引CAM汽車諮詢信息顯示，由於智慧網聯化還在興起階段，高階晶片影響較小，但中低階的MCU供不應求現象加劇，造成了車載電腦兩大核心模組ESP和ECU的供應短缺，而車企也在不斷減產，影響已從汽車產業鏈的上游向銷售端蔓延。

科創板日報報導，與此同時，汽車晶片中國國產化目前面臨不少難題，業內人士指出，車規級認證難度高、與整車廠開發架構相容性等都需要克服，同時，汽車晶片的客戶認證周期長、對可靠性要求高，在資金、人才等方面需要更長期投入。

中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基表示，由疫情等因素影響下的短期晶片短缺問題，暴露出在關鍵核心技術儲備、供應鏈掌控等方面的不足，這些問題和難點需要整車和零部件企業，包括各有關科研院所和大專院校共同攜手應對。

根據中汽協判斷，2021年下半年後，汽車產業缺晶片情況可能會逐步有所緩解。

中國工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌日前表示，將支持上下游行業建立長期的穩定合作關係，引導產業鏈上下游穩定原材料供應和產供銷配套協作，協同應對市場價格波動風險。

汽車 中國 晶片

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