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美國稱不會干涉運價 台灣航運業鬆口氣

記者黃淑惠／台北3日電
隨著旺季到來，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海即將要公布7月營收數字，將是多頭走勢的重要觀察指標。（本報資料照片）
隨著旺季到來，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海即將要公布7月營收數字，將是多頭走勢的重要觀察指標。（本報資料照片）

美國聯邦海事委員會（FMC）主席馬非（Daniel Maffei）近日在美國國會上指出，根據美國航運法，該機構沒有權限干涉國際海運費率漲跌，而貨櫃滯留、滯期費（D&D）則另當別論。

業內人士指出，FMC是美國海運主管機構，這也是該單位首度對海運費率管理提出評論，而此消息2日也在航運及投資圈發酵引發討論，各界均以正面解讀。

法人分析，隨著這個說法出來後，FMC查運價風暴可望告一段落，有助於貨櫃輪股價、營運都同步回歸、反映基本面，隨著旺季到來，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海即將要公布7月營收數字，將是多頭走勢的重要觀察指標。

美國國會上周向FMC問責：為何貨櫃海運運費高漲，而FMC卻無能為力；馬非向美國國會報告時，作上述表示並解釋貨櫃海運的現況與所遭遇的問題。

不過，業內人士指出，馬非所指的D&D費用，多數也不是航商的責任，而多半是由美國港區或鐵路堆放貨櫃的場地提供者收取，若航商要收也得向當局申報；近期航商也派出加班船協助美國貨品出口，改善延滯費及滯留費狀況。

日前，美國總統拜登針對運價高漲一事，希望FMC調查，雖拜登一再澄清，他是基於自由競爭的前提，希望海運通暢、美國貨物能順利出口，而令其回歸公平競爭。但此舉卻引發貨櫃海運業界的「查價風暴」，導致海運三雄股價跳水。

面對海運價格仍持續高漲，美國國會議員對FMC主席馬非提出質疑。馬非指出，近期上海到洛杉磯每40尺櫃運價已經飆上1萬美元，這個價格是一年前的五倍；然而，依據美國航運法，自由市場機制，FMC沒有權限管理貨櫃運費漲跌變化；至於貨櫃的滯期費、滯留費（D&D）則需要經過申請。

此外，長榮、陽明也表示，貨櫃的滯留費、滯期費的收費都需經過申報，去年以來全球塞港造成貨櫃成本攀升，船公司會依市場變化，各自申報相關費用。

海運業界表示，這波市場的變化，各家船公司能開的船班都火力全開，全力供應鏈調度，協助貨物出口。市場高運運價，反應是市場急迫的需求，需求因為疫情大亂，大部分的客戶出貨都很急，這波的高運價並不是船公司造成，客戶都不願意等，演變為價格戰，才會出現海運運價不斷衝高局面。

美國 拜登 長榮

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