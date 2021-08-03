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錯峰停產效應 中國水泥價格 本月反轉向上

記者林宸誼／綜合報導
山東、河北、黑龍江等地水泥廠實施停產，以錯開夏季用電高峰，水泥價格因而上漲約一成。（路透）
山東、河北、黑龍江等地水泥廠實施停產，以錯開夏季用電高峰，水泥價格因而上漲約一成。（路透）

中國水泥價格在下跌數月後將出現反轉，包括廣西、江蘇、安徽等多個省市的水泥企業從8月開始進行局部區域漲價，水泥、熟料價格集體上漲每噸人民幣10元到50元（約1.5美元到7.7美元）不等，漲幅最多高達一成，以因應錯峰停產水泥造成的供貨吃緊。

中國建材報報導，山東省水泥行業協會於7月30日發布「關於山東省水泥熟料企業開展2021年8月夏季錯峰生產的通知」，自8月11日至8月30日，山東省72家水泥熟料企業執行夏季錯峰生產共計20天，也就是要停產20天。

山東省水泥行業協會要求72家企業執行夏季錯峰生產，主要原因是水泥用電量大，夏季是用電的尖峰時段，今年高溫天氣，讓用電更為吃緊，這次停產從8月11日至到8月30日共計20天，這是繼6月中下旬20天錯峰生產之後，山東水泥行業今年夏季第二次錯峰生產。

值得關注的是，山東在進行錯峰停窯外，受「山東省水泥行業淘汰落後產能實施方案」影響，省內大批水泥粉磨站也進入停產狀態，影響層面持續擴大。

工業重鎮河北唐山的大氣管控方案則要求，鋼鐵、焦化、水泥、鑄造等行業採取停限產措施，對各類工業企業貨物運輸提出限制要求。

其中在水泥行業方面，金隅冀東水泥、唐山冀東水泥三友等五家A級企業自主減排；唐山飛龍水泥、唐山燕東水泥等五家B級企業停產15天；唐山市燕南水泥D級企業停產。

除唐山外，黑龍江也正在進行錯峰停產，據當地提供的錯峰生產安排清單顯示，8月繼續停產的不在少數。

因為電力供應吃緊導致的水泥廠被迫停產在多個地方出現，其中廣西地區華潤、紅獅等都在表示，當前保障水泥發貨秩序度很困難，都發布通知提醒客戶提早做出準備。

同花順財經報導，水泥價格方面，安徽省蕪湖、蚌埠、滁州、宿州、淮北、阜陽等地區熟料價格上漲每頓人民幣20到30元（約3.1美元到4.6美元）；浙江省杭州地區熟料價格上漲人民幣30元（約4.6美元），溫州、麗水地區水泥上調每頓人民幣20元（約3.1美元）。

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