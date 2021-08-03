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廣東東莞打炒房 祭出調控新八條

記者林宸誼／綜合報導
東莞房市調控再升級，祭出「莞八條」，包括法拍屋納入限購範圍、暫停向個體工商戶售房等。（中新社）
東莞房市調控再升級，祭出「莞八條」，包括法拍屋納入限購範圍、暫停向個體工商戶售房等。（中新社）

廣東省東莞市住建局官網發布「通知」，公布房地產調控新政「莞八條」，包括將法拍屋納入限購範圍、暫停向個體工商戶銷售商品住房、建立二手住房成交指導價發布機制等八項內容，於3日起實施。

新京報報導，東莞市住建局等多部門聯合發布「關於進一步做好房地產市場調控工作的通知（東建〔2021〕11號）」（簡稱「通知」），調控升級的背後，是東莞外地購房者大量湧入，推高當地房價及交易量。

在此次調控前，東莞在2月底已發布六條樓市調控政策，今年4月，東莞政府相關負責人甚至被住建部副部長倪虹約談。

易居研究院智庫研究中心總監嚴躍進表示，東莞的政策非常全面，涉及限購、限售以及其他穩價政策；其次，政策比較細緻，補漏洞政策比較多，這些都有助於規範當地的購房行為。

限購方面，新入戶居民家庭購買第一套新建商品住房，按以下情形孰早原則作為認定條件，包括在本市落戶滿半年且在購房之日前兩年內逐月連續繳納社保滿半年；在購房之日前兩年內逐月連續繳納社保滿一年。

值得關注的是，「通知」明確提出，暫停向個體工商戶銷售商品住房。長期觀察珠三角地區樓市的人士指出，東莞個體工商戶太多了，他們向銀行貸款比較方便，為炒房提供了便利，這次暫停向這部分群體售房，也是堵住炒房的一種手段。

對於購房人弄虛作假騙取社保證明購買商品住房的情況，「通知」表示將嚴罰，一經查實，五年內禁止在東莞購買商品住房。

限售方面，「通知」表示，對熱點樓盤實行公證搖號選房積分排序選房等制度，且期限由三年延到五年。

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