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中國一線手機廠 力拚研發自有晶片

記者林宸誼／綜合報導

繼小米推出自主研發的澎湃C1影像訊號處理器（ISP）晶片之後，中國另外兩家一線手機廠商OPPO和vivo也即將發布自研ISP晶片，顯示華為、小米、OPPO及vivo四家中國一線手機廠商已悉數進場研發自有手機晶片。

騰訊深網報導，一位OPPO內部人士表示，OPPO自研晶片專案一直在推進，首款產品是和小米澎湃C1類似的ISP晶片，將在明年初上市的Find X4系列手機上首發，「OPPO想做高階市場，自研晶片肯定是今年下半年和明年宣傳重點。」去年2月，OPPO首次公開自研晶片的「馬里亞納計畫」，晶片團隊目前已有上千人規模，核心工程師來自華為海思、聯發科和紫光展銳等一線晶片設計公司，負責人是前聯發科COO朱尚祖。

企查查信息顯示，OPPO在今年4月註冊大量MARISILICON（馬里亞納矽）商標，包含 B、X、O、C、Z、M、E等多個名稱，疑似為OPPO自研晶片類別。

而vivo也在推進自研晶片，一位vivo內部人士指出，vivo早在兩年前就組建了自研晶片團隊，名為「悅影」專案，目前團隊大概有五、六百人，首款產品是影像方向，將在今年下半年上市的X70系列手機上首發。

vivo在2019年9月申請了「vivo SoC」和「vivo chip」兩張晶片商標，覆蓋產品類別包括中央處理器、數據機、電腦晶片、印刷電路、電腦存儲裝置等一系列和處理器有關的產品。

除了ISP晶片，OPPO、vivo也在同步推進自研SoC（手機處理器）計畫，未來將替代部分高通和聯發科晶片，隨著OPPO、vivo入局，華為、小米、OPPO及vivo四家中國一線手機廠商已悉數入場造晶片。

最早展開自研晶片的華為，於2004年成立海思半導體，2014年6月發布的麒麟920，達到當時主流SoC的性能水準，讓華為榮耀6獲得大賣，同年下半年推出的麒麟925，則讓華為Mate7站穩高階市場。

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