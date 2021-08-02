中國電價將變革 尖峰時段估漲20%

中國發改委為完善分時電價機制，將推出尖峰電價和低谷電價機制，圖為電力工人維修設施。 （中新社）

中國 行之多年的「居民電價低、工商業電價高」電價制度將啟動變革，中國國家發展改革委近日發布「進一步完善分時電價機制的通知」，強調將優化、強化「分時電價機制」並強化執行。其中，大眾最關注的尖峰用電的訂價，官方預計尖峰用電價差將「提高不低於20%」。

中國電價政策從2012年改革後至今，已近九年都沒有調整過。

今年6月間，發改委在答覆網民關於「建議完善居民階梯電價制度，鼓勵城鄉居民多用清潔電力資源」的留言時表示，長期以來試行較低的居民用電價格，居民電價較大幅度低於供電成本，與國際相比，居民電價偏低。這段回覆被業內解讀為電價要漲、制度要改的先兆。

不出預料，發改委在7月29日發布「分時電價機制的通知」，明確優化峰谷電價機制，建立尖峰電價機制，建立健全季節性電價機制和豐枯電價機制，明確分時電價機制執行範圍，建立動態調整機制，加強與電力市場的銜接。

最受關注的建立尖峰電價機制，通知明確：各地要結合實際情況在峰谷電價的基礎上推行尖峰電價機制。

對於尖峰用電的定價，通知明確：尖峰時段根據前兩年當地電力系統最高負荷95%及以上用電負荷出現的時段合理確定，並考慮當年電力供需情況、天氣變化等因素靈活調整；尖峰電價在峰段電價基礎上，上浮比率原則上不低於20%。

據發改委在通知發布後的答記者問，點明改革後的電價新機制，對企業用電成本影響較大。發改委解讀，由於合理拉大了峰谷電價價差，高峰時段的電價會有所上調，低谷時段的電價會有所下調，能夠錯峰用電、在低谷時段多用電的用戶用電成本會下降，在高峰時段用電的用戶用電成本會有所上升，即需要承擔高峰時段增加的供電成本，符合「誰受益、誰承擔」的原則。

考慮部分商業用戶錯峰用電難度大，同時明確對部分不適宜錯峰用電的一般工商業電力用戶，發改委認為，要減少對企業用電戶的成本衝擊，各地可研究制定平均電價，由用戶自行選擇。

至於新制對居民用電的影響，發改委指出，主要引導居民用戶在高峰時段少用電、低谷時段多用電，發揮削峰填谷的作用，對居民用電價格的衝擊較小。發改委強調，分時電價機制的實施可有效減少一些不必要的輸配電、發電資源投入，有利於從總體上降低全社會用電成本。