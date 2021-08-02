高溫洪澇衝擊 中國製造業PMI7月減至50.4 探1年半低點

中國7月製造業PMI指數為50.4，是2020年3月以來近一年半的最低點。圖為山東某車廠。 （新華社）

中國 國家統計局近日公布7月製造業採購經理人指數 （PMI）為50.4，較6月回落0.5個百分點，為連續第四個月下滑，也是2020年3月以來近一年半的最低點。統計局高級統計師趙慶河解讀，中國經濟持續擴張態勢，但步伐已有所放緩。

據統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布，7月製造業PMI指數為50.4，雖連續17個月保持在擴張區間，卻降至17個月來的新低。

統計局指出，製造業PMI回落主要受企業7月集中進入設備檢修期，加上河南等代工重鎮高溫洪澇災害，製造業擴張力度減弱。

表參

界面新聞報導， 7月天氣炎熱和洪澇災害頻發的季節性因素不利製造業生產，此外，財信證券首席經濟學家伍超明表示，局部疫情 在浙江等經貿大省點狀散發，大宗商品價格仍在高位區間擠壓下游企業利潤空間，都抑制企業的投資意願。

交通銀行金融研究中心監測，受局部雨水天氣影響，7月高爐開工率平均為54.4%，比6月降低近7個百分點，企業粗鋼日均產量也比上月減少。

值得注意的是，從製造業PMI的分項指數看，供需兩端均出現放緩跡象。其中，生產指數和新訂單指數分別為51.0和50.9，比上月回落0.9和0.6個百分點。

進出口景氣也有所下降，新出口訂單指數回落和進口指數分別為47.7和49.4，比上月下降0.4和0.3個百分點。其中，新出口訂單已經連續四個月不及景氣線。

雪上加霜的是，製造業採購成本卻普遍上漲。主要原材料購進價格指數為62.9，高於上月1.7個百分點。其中，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等均高於70.0。

評估下半年製造業景氣，盤古智庫高級宏觀分析師王靜文指出，下半年出口難以重現疫情以來的快速增長走勢，房地產也將面臨資金問題，基建與消費難有明顯改善，需求端整體將會對PMI形成拖累。

粵開證券研究院院長、首席宏觀分析師羅志恆表示，下半年疫情變化恐對生產、物流、消費帶來衝擊。

他特別指出，當前變異病毒傳播較快，中國輸入性疫情已出現跨省傳播，恐對生產能力和消費意願造成新一輪衝擊。