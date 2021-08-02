中國GDP排行 廣東上半年總量達8905億美元 穩居第一

中國上半年各省市GDP表現亮眼。（本報資料照片）

中國 31個省市上半年國內生產毛額（GDP）數據出爐，廣東、江蘇、山東GDP規模繼續保持前三強，至於GDP增速則以湖北省最高達28.5%。

2021上半年的經濟形勢與2020上半年完全不同，2020上半年在疫情 陰霾下，絕大多數省市的GDP都出現失速，自去年下半年之後，各省市都在穩步復甦，到今年上半年，穩步復甦的趨勢更加明顯。

人民網報導，從經濟總量來看，今年上半年，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川等11省市GDP都超過人民幣2兆元（約3112億美元）。其中，廣東經濟總量達5兆7226億元（約8905億美元），繼續穩居中國第一，江蘇、山東分別位列第二名和第三名。

分區域來看，東部地區GDP總量達人民幣30兆元（約4兆6684億美元），中部地區六省GDP總量接近人民幣12兆元（約1兆8673億美元），與西部地區12個省區市經濟總量相近；在經濟總量逾人民幣2兆元（約3112億美元）的11個省市中，東部地區占六席，中部地區占四席。

此外，長三角地區表現亮眼，上海、江蘇、浙江、安徽四地GDP總量逾人民幣13兆（約2兆229億美元），約占中國的四分之一。其中，江蘇表現最為亮眼，上半年全省生產總值5兆5,199億元（約8589億美元），年增13.2%，兩年平均增長6.9%。

經濟增速方面，湖北、海南、浙江、北京 、江蘇、廣東、安徽、江西、山東、重慶等十個省市上半年GDP增速逾過12.7%，跑贏全中國平均水準。湖北上演「逆襲」，經濟增速從「倒數第一」升至「正數第一」。數據顯示，上半年湖北GDP總量人民幣2兆2,777億元（約3544億美元），年增28.5%，兩年平均增長1.8%。去年同期，湖北受疫情衝擊經濟年減19.3%，跌幅居中國之首。

人均GDP方面，北京、上海上半年均逾人民幣8萬元（約1萬2449美元）。數據顯示，上半年北京、上海GDP總量分別為1兆9,228億元（約2992億美元）和2兆102億元（約3128億美元），根據第七次中國人口普查的各省區市人口數據測算，上半年人均GDP分別為人民幣8.7萬元（約1萬3538美元）和8萬元（約1萬2449美元）。

新浪財經報導，江蘇、福建、浙江、天津等四省市，上半年人均GDP也逾人民幣5萬元（約7780美元），其中江蘇為人民幣6.51萬元（約1萬130美元），排名第三。