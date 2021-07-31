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超預期驚喜 台灣第2季經濟成長衝至7.47%

記者江睿智／綜合報導
全球需求大增，出口和投資超預期，主計總處概估第2季經濟成長率7.47%。（本報資料照片）
全球需求大增，出口和投資超預期，主計總處概估第2季經濟成長率7.47%。（本報資料照片）

台灣儘管今年第2季爆發本土疫情，主計總處30日表示，隨歐美國家陸續鬆綁防疫管制，全球需求擴增，帶動台灣出口及投資擴張力道超出預期，概估第2季經濟成長率為7.47%，較6月預測數6.93%，增加0.54個百分點。

今年6月主計總處預測全年經濟成長率為5.46%，外界預期，主計總處將在今年8月中旬正式上修今年全年經濟成長率預測值。

主計總處專門委員吳佩璇表示，今年上半年經濟成長率概估為8.19%，若下半年原預測不變情況下，今年全年經濟成長率為5.58%。

近年來台灣經濟持續成長，今年第2季遭逢本土疫情衝擊民間消費，使得第2季經濟成長季增年率（saar）為負7.86%，吳佩璇表示，這是2008年第4季、即全球金融海嘯當年以來最大跌幅；她並強調，當前台灣出口及投資呈現榮景，表現較預期強，saar負成長反映是疫情對民間消費衝擊，致經濟成長出現短暫性下挫。

吳佩璇表示，第2季經濟成長率概估為7.47%，主要是因為台灣出口及投資優於預期。疫情未對台灣製造業生產活動造成衝擊，隨歐美國家陸續鬆綁防疫管制，帶動終端需求擴增，加上新興科技應用需求延續，第2季按美元計價商品出口較上年同季增37.35%；第2季合併商品及服務輸出成長22.93%，較6月預測值上修1.55個百分點。

她進一步指出，出口暢旺更激勵廠商投資，第2季新台幣計價資本設備進口增24.39%，製造業投資財生產量增13.57%，營建工程、機械設備及運輸工具投資均大幅成長，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長8.58%，較6月預測值大幅上修5.1個百分點，對第2季經濟成長貢獻2.15個百分點。

她分析，之所以大幅上修第2季資本形成成長率，主要是民間投資擴張力道超乎預期，不只是大廠投資熱，很多中小型廠投資也超乎預期，是6月未料到。此外，5G網路與綠能設施加速布建態勢延續，以及軌道車輛、船舶購置增加。

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