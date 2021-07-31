疫情重擊 台灣境內消費 10年首見負成長

台灣 本土疫情 衝擊民間消費。主計總處30日概估今年第2季民間消費成長率為負0.41%。第2季台灣人在台灣消費負成長0.55%，創2011年有調查以來首度出現負成長。

主計總處專門委員吳佩璇表示，今年第1季民間消費成長率轉為正成長，但今年5月中旬因負成長台灣本土疫情，全國疫情警戒提升至第三級，這是歷史上未曾有過，加上民眾自發性減少外出，因而減少餐飲、旅遊、交通以及教育方面支出，抑制第2季民間消費成長動能，致民間消費成長率轉為負成長，較6月預測值大幅下修。

她表示，若疫情受控制，維持在目前確診數，疫情對民間消費的衝擊應會逐漸縮小。

主計總處將民間消費區分為台灣人在台灣境內及境外的消費兩大部分。全球疫情邊境管制持續，自從去年第1季開始，台灣人在國外消費出現衰退或停滯，直至今年第2季因為低基期，致台灣人在國外消費轉為成長33.34%。但去年台灣防疫 佳，台灣人在境內消費未受影響，甚至加碼消費，出現報復性反彈；不料，今年台灣爆發本土疫情，致在境內消費也出現負成長。

主計總處表示，配合防疫管制，民眾減少外出、居家辦公或遠距上課，第2季台鐵、捷運及高鐵客運量銳減二至三成，餐飲業則因全面禁止內用或縮短營業時間，營業額劇減11.23%，休閒娛樂與文教場所關閉亦抑制相關服務消費；商品消費方面，在實體店面消費驟降與網路購物激增交互影響下，零售業營業額僅增2.29%。

主計總處指出，另股市交易熱絡，上市櫃股票成交值年增1.6倍，加上自然人比重提高，帶動證券交易手續費大幅增加。併計各項並剔除來台旅客消費影響及物價因素後，概估第2季台灣人在國內消費負成長0.55%。