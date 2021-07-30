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蘇寧易購新董事會產生 黃明端當選董事長

特派記者林宸誼／上海報導
黃明端當選為蘇寧易購董事長。(取材自華商韜略)
黃明端當選為蘇寧易購董事長。(取材自華商韜略)

蘇寧易購29日發布公告，新一屆董事會產生，新任董事長黃明端表示，蘇寧易購已經構築起中國最完整的線上線下零售服務體系，下一步發展將明確三大戰略路徑：做好零售服務商、做強供應鏈和做優經營品質。

界面新聞報導，依據「公司章程」相關規定，同意聘任任峻為公司總裁，公司零售業務線總裁侯恩龍自本次董事會決議日不再履行公司總裁職責。

公告還指出，今年以來公司遇到階段性的挑戰和困難，為保證公司穩定經營，實現健康發展，公司結合資金需求優先將資金用於投入公司日常經營上，公司擬終止先前擬回購公司股票（意指買回庫藏股）人民幣5億元至10億元(約7685萬至1.5億美元)。

騰訊新聞一線報導，黃明端表示，首先感謝政府在關鍵時刻鼎力支持，幫助企業解決實際問題，易購近期不僅引入了新股東新新零售基金二期，獲得新的戰略投資者和產業投資人支持，還與金融機構、供應商等資源達成新的合作。

其次感謝政府、股東和各位董事的信任，「在這樣的時刻邀我加入易購，選舉我為易購董事長，與大家並肩戰鬥。」黃明端還對蘇寧易購創始人張近東對公司發展所做的重要貢獻表示敬意。

任峻則表示，要做好兩件事：一是進一步夯實和凸顯三大核心力，供應鏈、物流服務和場景體驗；二是以更開放的方式重新構建零售服務商的組織、技術、營運，從而更好地服務使用者和合作夥伴。

公告顯示，會議以八票同意、零票反對、零票棄權的結果審議通過「關於選舉公司董事長的議案」，選舉黃明端為公司第七屆董事會董事長，任期期限自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

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