美中貿易戰+疫情 台央行理事示警：通膨隱憂浮現

中央銀行理事示警，通膨隱憂浮現。（本報資料照片）

台灣 的中央銀行理事示警，通膨隱憂浮現。央行 29日公布第2季理監事會議議事錄摘要，有理事表示，近期美中貿易戰持續，部分產品供應鏈恐移出中國大陸，造成部分商品成本上升，加上疫情影響，出現貨運缺櫃、塞港問題，恐進一步推升運輸成本，反映於商品售價漲價上。

央行6月17日召開第2季理監事會，決議政策指標利率「連五凍」，重貼現率維持在1.125%的歷史低點，符合市場預期。央行總裁楊金龍宣布，上修今年經濟成長預測值至5.08%，並預測全年消費者物價指數（CPI）年增率為1.6%，低於2%警戒線。

細數央行29日公布的理監事會議議事錄摘要，在第二季理監事會議上，「通膨」字眼共出現29次，顯示理事們對此議題十分關注。

其中有位理事認為，過去美國 物價多呈平穩，主要受惠於全球化發展，商品均在成本最低的國家生產，因此美國輸入型通膨低，導致其CPI及個人消費支出物價指數（PCE）年增率均不高，未來是否會在某個臨界點有觸發通膨的可能性，仍不確定。近期美中貿易戰持續，部分產品供應鏈恐移出中國大陸，造成部分商品成本上升，加上疫情影響，出現貨運缺櫃、塞港問題，恐進一步推升運輸成本，反映於商品售價。儘管全球化不可能反轉，但不同的時空背景仍將影響物價走勢。

有理事說，依6月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後發布的PCE及核心PCE年增率預測值資料顯示，今年美國通膨率較高，明年則將下降。國內物價方面，國際原油價格波動造成的輸入型通膨，對台灣此等小型開放經濟體的物價影響頗大。例如，今年5月台灣CPI年增率達2.48%，其中半數漲幅來自油料費及機票價格上漲。台灣通膨是否會持續上升，值得進一步探討。

另位理事指出，根據以往國發會國家發展計畫，台灣通膨目標均訂在2%以下，惟最新的「國家發展計畫（2021至2024年）」，通膨目標介於1%~1.5%間。小型開放經濟體對通膨的控制實屬不易，例如國際原油價格波動對台灣物價影響大。瑞士亦為小型開放經濟體，其通膨目標即設在2%以下，但不能陷入通縮，基本上與央行可接受的通膨在0%~2%區間相同。若投資持續上升，內需增加，即使通膨率略高亦可接受。目前通膨尚不致成為太大問題。