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中國交通部：貨櫃短缺問題 已有效緩解

記者林則宏／綜合報導
交通運輸部新聞發言人孫文劍29日透過視訊舉行例行記者會。（截自記者會直播畫面）
交通運輸部新聞發言人孫文劍29日透過視訊舉行例行記者會。（截自記者會直播畫面）

中國交通運輸部新聞發言人孫文劍29日在例行記者會上表示，經過各方努力，今年上半年，各主要班輪公司投入艙位數量大幅增長。其中，北美航線運力比2020年同期增長55%，歐洲航線運力也比2020年同期增長30%。他強調，6月，中國主要港口空貨櫃短缺率僅1.4%，比年初大幅下降12.2個百分點，顯示貨櫃短缺問題已經得到有效緩解。

針對今年以來全球貨櫃短缺、運費高漲的問題，孫文劍表示，今年上半年，中國貨物進出口總值達到人民幣18.07兆元(約2.77兆美元)，比2020年、2019年同期分別增長27.1％、22.8%。中國進出口快速增長，必然要求港口的貨櫃、相關貨運要與之相匹配。

孫文劍說，中國外貿形勢持續向好，推動國際貨櫃運輸需求呈現大幅增長。與此同時，境外疫情反覆也導致物流供應鏈不暢，以及運輸效率降低，讓船舶運力空箱供不應求。

他指出，特別是4月以來，受蘇伊士運河堵航事件、部分國家疫情爆發等突發事件影響，使得包括中國在內的各主要航線的運力持續緊張，運力供需嚴重失衡，運價上漲成為全球普遍現象。

孫文劍表示，對此，交通運輸部高度重視，會同商務部等部委積極採取措施，確保中國的國際海運暢通。包括：嚴格落實「外防輸入」的各項要求，指導各地交通運輸主管部門統籌做好疫情防控和「保通、保暢」的相關工作。

同時積極引導國際班輪公司，加大中國出口航線的運力和貨櫃供給力度，提高貨櫃運輸效率。上半年，北美航運運力達到688萬標箱，分別比2020年、2019年增長55%和26%。歐洲航線運力也達到430萬標箱，分別較2020年、2019年增長30%和7%。

孫文劍說，中國同時鼓勵班輪公司，在滿足安全的情況下，可以使用雜貨船和特種船等運輸貨櫃，增加運力供給。

此外，交通運輸部也積極協調工信部和中國的貨櫃箱製造企業，加大生產力度。他指出，目前中國貨櫃箱的月產能，已經從過去的20萬個標箱，提高到歷史的最高水準—50萬個標箱的生產力。

根據孫文劍公布的數據，今年上半年，中國完成港口貨物吞吐量76.4億噸，比2020年同期增長13.2%，比2019年同期增長13.9%。完成貨櫃吞吐量1.4億個標箱，比2020年同期增長15.0%，比2019年同期增長8.8%。

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