中國網約車龍滴滴出行傳要在美股下市

網約車龍頭滴滴出行傳出擬在美股掛牌的公司私有化下市。(路透)

中國網約車龍頭滴滴出行傳出擬在美股掛牌的公司私有化下市，以安撫北京當局，並補償投資 人自該公司在美股上市以來的損失，導致滴滴股價 29日盤前大漲50%，但在滴滴公司出來否認後，股價漲幅收斂至18%。

路透報導，滴滴官方微博表示，有關其將私有化的傳聞為不實信息，目前公司正積極全面配合網路安全審查。滴滴盤前股價約10.5美元，上漲18%，此前漲幅一度高達50%。

滴滴最新股價較其6月30日上市首日開盤價16.65美元降幅高達40%。

華爾街日報報導，知情人士透露，隨著監管打擊擴大，滴滴一直在考慮退市計畫，並已獲得網路安全監管當局的支持。

滴滴發生這種轉變距離其在紐約 證券交易所上市僅僅一個月。滴滴在紐交所上市幾天後，中國網信辦即對滴滴啟動網路安全審查，審查期間停止新用戶註冊，之後並要求應用商店下架滴滴出行App。

據了解，這段股價崩跌的期間，滴滴一直在與銀行家、監管機構和關鍵投資人進行談判，探討如何解決滴滴在紐約證交所上市後出現的問題。

報導稱，滴滴已要求主承銷商評估投資者對私有化計畫的看法，以及他們能接受的定價範圍。

該報導稱，一項涉及對其公開交易股票進行要約收購的私有化交易是正在考慮的初步選擇之一。

滴滴6月在紐約證券交易所上市籌資約44億美元，這是自阿里巴巴在2014年上市以來中國企業在美股最大的IPO案。