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智庫預警：台製造業面臨「新五缺」危機

財經新聞組／綜合報導
全球新冠肺炎疫情大爆發以來，製造業長期的缺水、缺電、缺地等「舊五缺」已經產生質變，被缺料、缺櫃、缺片、缺工及缺疫苗的「新五缺」取代。（本報資料照片）
全球新冠肺炎疫情大爆發以來，製造業長期的缺水、缺電、缺地等「舊五缺」已經產生質變，被缺料、缺櫃、缺片、缺工及缺疫苗的「新五缺」取代。（本報資料照片）

全球新冠肺炎疫情大爆發以來，台灣許多智庫也預警，製造業不缺訂單，卻面臨「新五缺」嚴重干擾，也就是製造業長期的缺水、缺電、缺地等「舊五缺」已經產生質變，被缺料、缺櫃、缺片、缺工及缺疫苗的「新五缺」取代。

專家指出，蘋果缺晶片只是冰山一角，其他供應鏈同受「新五缺」衝擊也連帶受波及，「如果從短期問題變成結構性失衡，就是出口極大隱憂。」

其實不只蘋果，包含筆電、工業電腦、智慧手機、伺服器等四大產業，都分別受到零組件缺貨、漲價衝擊，上半年缺料最嚴重時，業界甚至有「得料件者得天下」說法。大立光執行長林恩平看待下半年展望，就直言部分客戶因供應鏈或信心問題仍觀望中，顯示對下半年缺料情況的擔憂。

筆電產業儘管因為歐美疫情減緩，加上美國、日本Chromebook拉貨需求減弱，讓居家工作、遠距教學需求減弱，但直到現在，筆電零組件仍面臨缺貨考驗。

為因應零組件長期缺貨造成的漲價問題，華碩已於今年初調漲產品報價，全面反映上游材料成本；同時，華碩已跟重要供應商簽長約，以及透過自有研發能力加速導入第二供應商，或修改板子設計導入不同供應商因應。

工業電腦廠商原先預期，隨著歐美經濟復甦，市場將迎來強勁成長，但在缺料影響下，壓抑研華等廠商動能，且因馬來西亞近期疫情未歇，拖累IC封測產能等，讓部分IC缺料更為嚴重。

手機鏡頭指標供應商大立光針對本季營運展望，林恩平日前表示，7月比6月好，8月客戶有些已下單，但部分客戶因供應鏈或信心問題仍觀望中，目前還看不清楚。

市場解讀，iPhone 13即將於9月亮相，目前已啟動拉貨潮，是大立光下半年營運反轉重要成長動能之一。不過，受到半導體供應鏈缺料問題，外界憂心恐壓抑大立光旺季動力。

伺服器近期也碰上缺料問題，緯穎執行長洪麗甯表示，下半年訂單展望比上半年好，但是零組件缺口超過10%，第3季缺口比第2季大，雖然沒有悲觀，但也不敢樂觀，2021全年可以較去年成長，但是能否雙位數成長，必須看材料供應狀況。

供應鏈 疫情 手機

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