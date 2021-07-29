寧德時代鈉離子電池搶市 瞄準新能源汽車

中國 新能源電池大廠寧德時代（CATL）29日將發布鈉離子電池。動力電池是新能源汽車 的心臟，但目前主流技術鋰電池價格節節高漲，帶動車企成本壓力，寧德時代董事長曾毓群掛保證，鈉離子電池「 成本更低、更安全」，可望掀起新一波電池革命。

曾毓群早在5月寧德時代股東大會上，就預告「鈉離子電池已經成熟了」，千呼萬喚三個月始出來的鈉離子電池，目前技術劍指儲能、低速新能源汽車、小動力車等市場。

寧德時代是全球第一大電池製造商，今年5月寧德時代汽車動力電池裝機量已位居全球第二。

財聯社報導，對比目前新能源車動力電池的主流技術鋰電池，新材料鈉離子電池問世後，最大的優勢在於擺脫目前動力電池對鋰資源的過度依賴。據了解，鈉離子電池的技術原理與鋰電池類似，均是金屬離子在正負極之間遷移，實現充放電功能。但鈉離子電池的材料與鋰電不同，鈉離子電池的正極一般由鈉離子層狀氧化物等構成，負極則為硬碳，替代鋰電使用的石墨。

寧德時代董事長曾毓群曾掛保證，鈉離子電池「 成本更低、更安全」，不過，剛問世的鈉離子電池恐怕暫時要讓消費者失望了，對於鈉離子電池的成本問題，曾毓群表示，由於鈉離子電池是新興的電池技術，不會剛推出來就很便宜。主要是因為目前的供應鏈 規模還很小，所以剛開始上市「鈉離子電池可能比鋰電池貴一些」。

但曾毓群評估，在產業鏈逐步完善、產品系列更加豐富、性能成熟，以及相關標準制定完善後，不出三年「規模應用後價格甚至比燐酸鐵鋰還要便宜」。

據中科海納的市場調查，鈉離子化合物價格穩定且低廉，每噸成本約人民幣250元 ，為電池級碳酸鋰價格的50分之1，因此鈉離子電池BOM（物料清單）成本較鋰電池約低三成，具成本優勢。

曾毓群將在寧德時代宣布鈉離子電池發布會上，揭開鈉離子電池這一新技術、新材料的最新研發面紗。

鈉離政策先行 官方保駕護航

寧德時代將發布新一代鈉離子電池，值得一提的是，中國發改委、能源局日前發布《新型儲能發展指導意見》中，便提出加快鈉離子電池等技術開展規模化試驗示範。顯見官方對動力電池新材料，已經開展政策面的保駕護航。

作為動力電池的下一個新風口，鈉離子電池的技術發展有成本優勢。專家指，各國家均可採用海水製備鈉鹽，鈉的成本優勢明顯。且相對鋰電池， 鈉離子電池電化學性能相對穩定，更具安全性。

不過，鈉離子電池還存在缺點：包括能量密度較低，相較燐酸鐵鋰電池能量密度可達200Wh/kg，三元電池約240Wh/kg，鈉離子電池僅100-150Wh/kg；更為致命的是循環壽命較短。鈉離子電池當前循環次數最高約1500次，顯著低於燐酸鐵鋰電池的6000次與三元電池的3000次。

但就應用前景來看，安信證券指出，由於與鋰離子電池的生產類似，因此鈉離子電池可以直接使用現有的鋰離子電池生產線進行生產，只需對原產線進行略微改造即可，所以也給予鈉離子電池較強的替代性發展。