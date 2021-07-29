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鐘表大王分拆業務 拚登A股

記者林宸誼／綜合報導

曾是全球第二大腕表經銷商的亨得利（HENGDELI）集團，在中企接手中國市場業務後發展成為中國的「鐘表大王」，近日更將分拆零售體系「盛時股份」謀求A股上市，吸引包括京東、海爾、深創投、國盛資本、農業銀行等超豪華股東團而引發關注。

新浪財經報導，分拆後的盛時股份向A股發起衝擊，該公司是一家腕表全通路流通服務商，專業從事中高階腕表零售、批發業務，並提供售後服務和周邊產品等。

盛時股份每年銷售的腕表數量超過160萬支，涵蓋的品牌包括寶璣、寶珀、歐米茄、朗格、江詩丹唐、勞力士、寶格麗等等名表。

盛時股份零售業務線上下布局近400家實體門店市，覆蓋120多個城市，同時線上下設置了近200個維修網點。

作為一家百年品牌，亨得利見證中國人的手表情懷，也親歷中國近代鐘錶行業的發展，1997年國企改制，由東莞人張瑜平接手，入主中國當時最大的鐘表分銷公司之後，他透過一系列資本運作，成為名副其實的「鐘表大王」。

2005年，亨得利在港交所上市，透過賣表，張瑜平連續多年進入胡潤富豪榜，在2020年的胡潤百富榜中，69歲的他以人民幣45億元身家，排名第1227位。

近年香港等地的手表銷售業務，在多重因素影響下飽受衝擊，但中國市場的表現一直較為穩定，於是亨得利萌生了分拆到A股上市的想法。

2016年底，亨得利將中國業務以人民幣35億元的對價出售給張瑜平，自己專注於其他市場的業務，張瑜平以此為基礎，組建了如今的盛時股份。

中國 香港 零售業

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