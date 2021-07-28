在岸、離岸人民幣 雙雙失守6.5關卡

在岸、離岸人民幣27日大幅下跌，雙雙跌破6.5整數關卡，創下4月以來的3個月新低，在岸人民幣對美元27日下午收盤6.5040，貶值213基點；離岸人民幣對美元匯率 下跌逾300基點，最低觸及6.5210。

新華社報導，中國 外匯交易中心的數據顯示，27日人民幣對美元匯率中間價6.4734，較前一個交易日上調29個基點。

路透報導，外匯交易員表示，人民幣對美元跌破6.5的重要支撐價位使得人民幣下跌空間打開，但仍要視中美監管政策而定；昨日盤中傳出美國 限制美國資金投資中國和香港，若該傳言被證實，人民幣跌勢將不止。

一位中資行交易員稱，近日中港股市大跌市場避險情緒已經較濃，而上述傳言擴散後加劇了市場的恐慌情緒。

美國證券交易委員會（SEC）委員Allison Lee表示，在美國證券交易所上市的中國公司必須披露中國政府干預其業務的風險，作為其定期報告義務的一部分。這是自中國監管機構對網約車巨頭滴滴出行開展大規模網路安全審查以來，SEC官員首次發表評論。市場揣測美國會不會對投資中國和香港設限。

事實上今年上半年人民幣匯率一度大幅升值，導致升值「破6」的市場傳聞不斷，中國國家外匯管理局副局長王春英日前出席國新辦新聞發布會指出，從上半年第一個交易日人民幣兌美元即期匯率升到6.4620，1到2月趨勢保持相對穩定，3月貶值1.5%，4到5月又升值3.1%，6月貶值1.6%。