彭博：傳美國限制基金投資中港 中股更愁雲慘霧

彭博資訊報導，一則未經證實的傳言稱美國 基金大舉拋售香港和中國 資產，美國可能限制美國基金在兩地的投資 ，讓近日原已氣氛低迷的中港市場更加愁雲慘霧，中股兩天跌掉8%，境內外人民幣雙雙跌破6.5大關，公債市場也受連累。市場人士正密切觀察這股賣壓是否會蔓延到其他市場。

A股兩日蒸發人民幣4兆元（約6167億美元），港股恆生指數27日盤中一度跌逾5%，創去年5月以來最大跌幅，收盤跌幅仍超過4%，兩天來共跌逾8%；滬深300指數收跌3.5%，收在逾八個月低點。離岸人民幣兌美元一度貶值0.6%，至6.52，是4月以來首次跌破6.5。中國10年期公債活躍券殖利率一度上升約7個基點，價格則反向走跌。

國元證券交易與策略負責人李崑琨表示，27日市場廣泛流傳，稱美國基金拋售香港和中國資產及美國基金在兩地的投資可能受限，「儘管未經證實，但市場擔心外資將大舉退出中國股債市場，市場情緒因而受重創」。

近來北京當局屢出重拳，市場尤其看空網路和教育類公司的前景，連帶引發對其他產業的疑慮。房地產業面臨更嚴格的融資限制，加上新冠肺炎疫情出現擴散跡象，也讓市場避險氣氛轉濃。

連歐亞股市也感受到些許壓力，MSCI日本除外的亞太指數，27日一度挫低逾1.9%，跌到去年12月以來最低；歐洲股市早盤同步走軟，英法德三大股市約跌0.5%。

市場人士擔心，這股賣壓會擴及歐美市場，因為國際投資人或許得被迫賣出在其他市場的持股，以填補在中國市場的損失。

美國證券交易委員會（SEC）委員表示，在美上市的中國公司需披露中國政府干預其業務的風險，納入定期申報義務，這是自中國對滴滴出行開展網路安全審查以來，SEC官員首次發言。