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中國擬對部分鋼材課出口關稅 預估稅率10%至25%

記者蔡敏姿／綜合報導
中國正考慮對部分鋼材產品徵收出口關稅，稅率將落在10%至25%。圖為河北某鋼廠。（新華社）
中國正考慮對部分鋼材產品徵收出口關稅，稅率將落在10%至25%。圖為河北某鋼廠。（新華社）

為因應大宗商品持續漲價，彭博引述消息稱，中國正考慮對部分鋼材產品徵收出口關稅，稅率將落在10%至25%，目標是為管控鋼材價格和鋼材產能產量，相關措施可能在第三季推出。

該措施被視為5月鋼鐵關稅新制的加碼措施，中國5月實施鋼鐵關稅新制，其中，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產品施行零進口暫定稅率；同時，適當提高矽鐵、鉻鐵、高純生鐵等產品的出口關稅，調整後分別為25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率。

中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，6月中國出口鋼材645.8萬噸，年增74.5%；上半年出口鋼材3738.2萬噸，較去年同期增30.2%，顯示海外需求仍強勁。讓中國官方考慮再加碼鋼鐵出口關稅。

報導稱，中國考慮對鋼鐵出口實施更多關稅，從而限制境內產量和抑制價格飆漲的雙重目標；鋼鐵價格的大漲引發通膨憂慮。

知情人士透露，涉及產品包括熱軋卷板。官方考慮在第三季發布，但仍需獲得最終的批准。

消息傳出後，金投網期貨顯示，27日熱軋卷板、螺紋鋼（鋼筋）期貨價格均收跌逾1%，鐵礦石期貨跌2.8%。

中國鋼鐵行業規模位居全球第一，今年從5月起取消部分鋼鐵產品的出口退稅，提高部分產品的關稅，保障中國供應充足。消息稱，新措施將針對之前沒有覆蓋到的部分產品。對此，中國海關總署沒有回應。

「這一消息向市場發出的訊息是，中國的扁鋼生產商存在道德風險，鑑於利潤率極高，可能會無視政府的指示，」Navigate Commodities的董事總經理Atilla Widnell表示，預計中國的平板軋鋼出口商都將能夠應對不超過20%的出口關稅，但是規模比較小、邊際成本較高的生產商可能將受損。

分析認為，如果新措施落實，勢必會削弱出口熱情。但恐怕不足以彌補中國預計今年粗鋼減產造成的潛在赤字。

光大期貨黑色系總監邱躍成指出，此次政策調整的背景是鋼鐵行業要實現碳達峰、碳中和目標，引導鋼鐵行業降低能源消耗總量，中國粗鋼產量面臨壓減，政策導向鋼鐵產量以滿足內需為主。

中國 關稅 退稅

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