中國產鋼大省 下半年減產

為確保2021年粗鋼產量較去年減少，近期多個產鋼大省已宣布下半年將減產粗鋼。圖為河北某鋼廠。（新華社）

為確保實現2021年粗鋼產量較去年減少，近期包括江蘇及山東等多個產鋼大省已宣布下半年將減產粗鋼，並就壓縮下半年粗鋼產量作出部署。

上海證券 報報導，多名業內人士表示，今年上半年，除河北以外的產鋼大省均出現粗鋼產量較去年同期成長的情形，因此各省下半年減產壓力較大，產鋼大省正相繼制定壓減下半年粗鋼產量的方案，部分地區已向鋼企下達任務指標，未來或將公布進一步細化的限產、減產政策。

去年底舉行的全國工業和信息化工作會議就提出目標：堅決壓縮粗鋼產量，確保2021年粗鋼產量與去年相比下降。等於是畫下今年粗鋼產量不能高於去年的紅線。

蘭格鋼鐵研究中心研究員王靜表示，今年上半年全中國 粗鋼產量5.6億噸，年增11.8%，2020年全中國粗鋼產量10.6億噸，如果將今年粗鋼產量與去年同期相比不增長作為目標，下半年粗鋼產量需控制在5億噸，較上半年減少6100萬噸。

今年上半年，除河北外的主要產鋼大省粗鋼產量，均出現與去年相比增加的情形，其中，江蘇、山東上半年粗鋼產量，分別年增12.7%、17%，這代表下半年除河北外的產鋼大省限產、減產壓力較大，為此近期各省相繼部署下半年粗鋼減產的方案和舉措。

江蘇是第二產鋼大省，目前江蘇省內主要鋼企，正依照去年產量測算下半年減產目標，自行展開產量控制。

根據「我的鋼鐵網」調研，目前江蘇省內部分鋼廠已開始安排減產計畫，透過增加檢修、設備技改、減少廢鋼用量等方式來減產，第4季減產可能會比較集中。下半年江蘇省粗鋼產量需壓減812萬噸。

山東是第三產鋼大省，近期山東已向企業下發2021年粗鋼產量壓減數據的確認函，粗鋼產量不超過7650萬噸，要求環保評級B級企業壓減3%、B-級企業壓減6%、C級企業壓減9%。

光大證券計算，按照政策要求，下半年山東省粗鋼產量僅為3124萬噸，年減24.2%。

安徽、甘肅 等省份也陸續公布壓減粗鋼產量的政策，安徽省鋼鐵行業化解過剩產能辦公室，於6月19日召開粗鋼產量壓減工作座談會，要求粗鋼產量不得超過2020年；甘肅則要求產量最多只能與2020年持平，不能增加。

鐵礦石需求放緩

全球大力推行綠色環保，中國國家發改委於今年6月，要求境內鋼企嚴格按照嚴禁新增鋼鐵產能的規定來制定鋼鐵生產計畫，根據中國國家統計局數據，今年6月粗鋼產量9388萬噸，年增1.5%，但跟5月相比已經出現衰退，月減2.5%，引發外界擔憂減產已經開始了。

網易財經報導，粗鋼的「原材料」就是鐵礦石，之前鐵礦石價格飆漲，一度漲到每噸233.1美元，雖然主因是美元的超發，但需求端的快速增長也是重要原因。

根據海關總署數據，今年上半年進口5.61億噸鐵礦砂及其精礦，年增2.6%。

但要注意的是，6月鐵礦石進口量已連三月下降，並降至13個月來最低。分析認為，這反映中國需求放緩，因此市場預測，隨著中國控制鋼鐵產量的動作愈多，對鐵礦石的需求也會愈小。