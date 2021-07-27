台積老董鬆口：德政府邀設廠

台積電26日召開股東常會，董事長劉德音（圖）首度提及正評估在德國設廠。至於日本設廠進度，也和客戶討論成本等問題。（圖：台積電提供）

台積電 昨天召開股東常會，董事長劉德音首度鬆口表示，台積電確實應德國政府邀請評估設廠，主要是為台積電股東尋求最大價值，並根據客戶需求認真評估，但目前仍屬非常早期階段。至於日本 設廠規畫，劉德音說，成本「確實比台灣高很多」，但因客戶有此需求，增加的成本會和客戶討論、打平差異，長期毛利率會朝五成以上努力。

劉德音說：「我們的目標是在完成盡職調查（DD）後，將來日本的貢獻能夠打平成本差別，讓股東能享有穩定獲利。」盡職調查是為了確認日本建廠是否值得投資 、是否有潛藏的風險，或確認客戶願意接受更高的成本，若因日本政府願提供補貼，台積電可深入日本汽車市場，台積電應會啟動建廠。

至於股東提問各國相繼發展自主晶圓製造的問題，劉德音表示，此議題夾雜疫情、貿易爭端及天然災害等因素，變得更為複雜。他認為半導體在地製造一定會產生，但應只是局部性發展，全球半導體供應鍵緊密結合才能讓消費者得到最大的利益，相信各國政府會做出睿智決定。

劉德音舉手機為例，不太可能這類消費產品都在地化生產，因此他並不擔心半導體製造在地化會影響台積電的未來發展。他同意台積電創辦人張忠謀在亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖視訊閉門會議所說，在國家安全考慮之外，應該採取自由貿易。

關於未來營運，台積電總裁魏哲家表示，下半年外在環境雖然有許多不確定性，但台積電將會克服所有困難，獲利持續成長，全年營收將成長會超過20%。有股東問劉德音還會不會加碼台積電，他回覆「我當然是希望會。」至於現場股東希望提高股利一事，劉德音則回應，公司正在快速發展前的機會上，在投資和布局方面都要做很多事，讓股利沒有辦法一直往上衝，這是為了未來幾年的成長，希望股價到時候也能夠繼續往上漲。