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台積南京廠將擴 28奈米月產10萬片

記者簡永祥／台北27日電
台積電董事長劉德音（右）與總裁魏哲家26日主持股東會。（圖：台積電提供）
台積電董事長劉德音（右）與總裁魏哲家26日主持股東會。（圖：台積電提供）

台積電無懼美國及英特爾衝刺晶圓代工的壓力，看好車用晶片及數位轉型對28奈米需求強勁，計畫將大陸南京廠28奈米擴建案，由原每月4萬片產能上修至10萬片，增幅高達1.5倍，為近七年在成熟製程上最大手筆的擴充案。

台積電昨日不評論市場傳聞。供應鏈透露，若加計美國及日本設廠同樣瞄準車用晶片商機，預告未來台積電的資本支出，逾八成以上的投資押注在先進製程，轉變為成熟與先進製程雙軌並進。

台積電的策略調整，顯示繼超微、輝達等國際大廠客戶讓台積電在高效能運算晶片大放異彩後，車用晶片將成為下一個推升台積電營收成長的主要動能。

台積電今年2月董事會通過將斥資28億美元（約新台幣794億元）擴建南京廠，建置月產4萬片的28奈米產能。在美方施壓下，台積電此項計畫可能暫緩或有所調整。

但台積電董事長劉德音在7月法說會上表示，此案仍照計畫進行，預計明年下半年開始量產。

台積電南京廠從進攻7奈米先進製程改為28奈米成熟製程，供應鏈原推測是為因應美中貿易戰，不讓中國大陸生產用於國防軍事的戰略晶片。但不到半年，台積電就決定上修南京廠建置規模，顯然客戶端對28奈米需求超乎預期強勁，才是台積電策略調整的主因。

台積電供應鏈透露，不少28奈米製程設備已停產，但為支應台積電未來驚人的需求，設備商須配合設法重新生產，以利南京廠在2023年能達到10萬片月產能的需求，將對設備商帶來龐大商機。

因應5G和高效能晶片快速發展，主要客戶包括蘋果、超微、輝達、聯發科及華為，都提出龐大的產能需求，因此台積電逐步棄守毛利率貢獻變差的28奈米，將資本支出投入衝刺7奈米、5奈米、3奈米先進製程。

未料華為成為美中貿易戰的祭品，新冠肺炎疫情帶動全球加速數位轉型，台積電產能擠爆，後來還掀起全球車用晶片短缺的風暴。看中車用晶片商機爆發，台積電決定大手筆加碼南京廠28奈米的產能。

據調查，台積電目前28奈米每月產能約18萬片，仍居全球之冠。南京廠產能加上在日本及正評估中的德國設廠，未來台積電在海外的28奈米產能，將和台灣相近。

台積電 晶片 供應鏈

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