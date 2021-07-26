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鴻海電動車電池材料 大突破

記者陳昱翔／台北26日電
鴻海集團旗下碩禾、榮炭合作，完成全新含石磨負極材料第一代產品，效能與容量居市場領先群。圖為鴻海電動車開放平台MIH展示電動車雛形。（本報資料照片）
鴻海集團旗下碩禾、榮炭合作，完成全新含石磨負極材料第一代產品，效能與容量居市場領先群。圖為鴻海電動車開放平台MIH展示電動車雛形。（本報資料照片）

鴻海集團衝刺電動車關鍵電池材料有重大突破，旗下兩家電池材料商碩禾、榮炭合作，正式完成全新含石磨負極材料第一代產品，效能與容量居市場領先群，強化鴻海電動車事業拼圖，劍指全球電動車商機大餅。

供應鏈人士指出，電動車製造有三大要素，包括動力系統、車殼以及電池；其中，電池因肩負車輛續航力及安全性，加上材料開發艱難，可說是最關鍵。

鴻海今年6月透過子公司鴻揚創投斥資9.95億元，參與碩禾私募案，取得碩禾約10.54%股權，成為碩禾第二大股東，碩禾本身已具備電池正負極材料能量，鴻海入股碩禾後，不到兩個月的時間，碩禾就與榮炭順利完成新技術，技術開發腳步之快，市場驚艷。

鴻海董事長劉揚偉上周五（23日）在股東會上公開宣示，全球電動車產業迎來高成長期，鴻海全力深化電動車軟硬體相關布局，「要在產業擔任火車頭的角色，把台灣的電動車產業帶向全世界，進而促進台灣的產業升級。」業界人士認為，隨著集團電動車關鍵電池材料有重大突破，將有助加快實現劉揚偉的目標。

碩禾與榮炭均專注在負極電池材料開發，而負極電池材料本身的物理特性相當不穩定，因此如何提升穩定性是開發商首要課題。榮炭透露，已透過採用碩禾的矽炭原料，將矽參雜在石磨表面，提高穩定性以及效能，順利完成第一代含矽石墨負極材料。榮炭指出，該公司攜手碩禾，已突破材料極限，順利完成第一代石墨負極材料，該產品容量大於420mAh/g，循環300周仍可維持80%以上保持率，領先市場進度，今年已向客戶推廣。

針對新的電池負極材料生產線概況，碩禾強調，目前該產線正在建置中，至於客戶、產能等各方面均為商業機密，不便多作說明，公司將持續與合作夥伴積極布局，全面搶攻電動車商機。

據悉，矽原料可大幅增加電池容量，最高能達數倍以上，因此近年來在負極材料開發中相當熱門。但矽在鋰電池進行充電時，容易有顆粒膨脹的疑慮，而榮炭與碩禾已成功將穩定性提高，為鴻海集團揮軍電動車市場的雄心壯志邁出重要一步。

此外，鴻海也展現出高度重視電動車材料研發的決心，指派前集團副總裁簡宜彬以廣宇代表出任榮炭新任董座，碩禾總經理黃文瑞擔任榮炭新總座，左右護法同步協助打造新技術。

根據日本研調機構報告，2025年全球負極材料市場將達91.46億美元（約新台幣2,560億元），鴻海為掌握電動車上游關鍵零組件，正積極協助碩禾、榮炭加速開拓市場，提前卡位商機。

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