鴻海組隊 打造數位森林

台灣 鴻海集團旗下工業富聯攜手合作夥伴，要以數據驅動價值，建設5G 專網解決方案、邊緣計算、浸沒式液冷數據中心、數位能源智慧控制系統、MIH聯盟、新能源車及AR眼鏡，打造數位森林。

工業富聯24日舉行上市三周年慶暨第二場線上高峰論壇，以「數位創新 跨界融通—新格局引領新發展」為主題，發表多種智慧解決方案，其中又以工業富聯聯合阿里巴巴、3M，首度公開浸沒式液冷數據中心部署方案，最受關注。

工業富聯執行長暨副董事長鄭弘孟致詞時表示，疫情 帶來數位經濟大爆發，未來世界將存在廣泛數位連接，包括無處不在的終端、無處不在的網路和無處不在的運算。全球工業大國都在推進涵蓋通信基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施的工業革新運動。這三個基礎設施既是未來數位世界的灘頭堡，又跟工業富聯的業務緊密相關。

鄭弘孟把工業互聯網比喻成森林，他認為，工業互聯網強調品質的提升和增量的價值，實際上就等同於數位化的森林，提供給社會多樣化價值，更是永續發展的極佳實踐。利用數據植樹造林，樹木會扎根、樹木也會日益茁壯、樹林更會日新又新、永續茁壯。工業富聯通過數據採集、數據傳輸、數據中臺及數據應用，帶給製造企業無限創意的可生產、可量產、可訂製、可預測的能力，並打造永續和諧生態。

工業富聯、阿里巴巴2015年即率先提出採用浸沒液冷作為未來雲計算數據中心的產業模式，聯合3M共同研發浸沒液冷產品，逐步探索液冷數據中心解決方案。工業富聯表示，目前已完成從實驗室、小規模到大批量部署的技術研發與落地應用，並於去年完成在阿里巴巴杭州仁和機房大規模部署。