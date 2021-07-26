新iPhone問世倒數 台積吃補台鏈旺

蘋果新iPhone 問世倒數，台積電 代工新機搭載的A15處理器將在8月起陸續產出，市場傳出，蘋果今年在台積電預訂的A15處理器總量超過1億顆，亦即首批新機備貨量會比樂觀派外資預估的9,500萬支還高5%以上，台積電業績吃補之際，鴻海 、大立光、和碩、鴻準等供應鏈也跟著旺。

值得注意的是，鴻海iPhone組裝大本營河南省鄭州市上周暴雨成災，目前進入災後清理階段，市場一度擔心衝擊鴻海為新iPhone組裝的節奏。根據當地最新消息，鴻海在鄭州的三大廠區中，僅生產PC連接器為主的中牟縣廠區部分淹水需要清理，生產iPhone廠區未受影響，待零組件陸續到位後，就能全力衝刺出貨，不讓新機生產受延誤。

鴻海董事長劉揚偉日前也預告，鄭州大水與零組件缺料對鴻海業績影響不大，對下半年展望「非常樂觀」。

供應鏈指出，依照蘋果以往的新機推出步調，今年的新iPhone可能名為「iPhone 13」系列，搭載最新的A15處理器，產品代號為「Crete」，5月開始採用台積電5奈米製程生產，8月起進入大量產出階段，以便終端新機在第4季順利開賣。

供應鏈透露，蘋果這次A15處理器在台積電投片數量大，今年8月到12月台積電大約會生產超過1億顆A15處理器，換言之，蘋果初期新iPhone備貨量會超過1億支，比先前樂觀派外資預估的9500萬支還多逾5%。不過，因台積電今年12月交貨的A15晶片不會在今年底前全數送交組裝廠，預期部分會在明年農曆年前完成組裝。

台積電向來不評論單一客戶與訂單傳聞。就短期營運面來看，台積電預估，本季營收將介於146億美元到149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元為基準換算，合併營收介於新台幣4073.4億至4157.1億元，再創新高，季成長9.5%到11.7%；平均毛利率介於49.5%至51.5%，營益率介於38.5%至40.5%之間，本季「雙率」算持穩。

法人認為，以蘋果訂單而言，因為採用最高階的5奈米製程，且投片生產高峰擴及整個第4季，將有利於台積電第4季營運表現。不過，由於5奈米製程良率較其他製程低，台積電毛利率走勢也值得關注。