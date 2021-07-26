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河南洪災重建 台鋼鐵股受矚目

記者林政鋒／高雄26日電

河南暴雨釀災損失慘重，鋼鐵產銷嚴重受挫，但也同時醞釀重建商機。

加上中國大陸下半年鋼鐵減產6000萬公噸目標箭在弦上，供給緊縮、需求驟增態勢，強化鋼價上漲能量，法人分析，鋼鐵產業基本面持續正向發展，加上9月起迎來傳統旺季，台灣中鋼為首及燁輝、盛餘、新光鋼、美亞等鋼鐵股受注目。

上市鋼廠主管說，華北是中國大陸鋼鐵重鎮，河南安陽鋼鐵年產1100萬公噸，百萬公噸級鋼廠還包括鳳寶特鋼、濟源鋼鐵、南陽漢冶特鋼等。

河南鄭州暴雨導致嚴重災情，除民眾生命財產損失，周邊鋼鐵產業同步受困。

由於多處停水停電，最嚴重的是交通癱瘓，鋼鐵產業鏈從原料端的鐵礦石、碳焦到成品鋼材都受衝擊，以鄭州為核心的附近十餘處鋼材集散市場，多數倉庫無法出貨，受影響的鋼鐵通路商高達數千戶。

中鋼專家說，中國政策明訂今年鋼鐵產量不得高於去年，最新統計1至6月粗鋼產量5.6億公噸、年增12%，在去年全年產鋼10.6億公噸限制下，粗鋼產量將在7至12月下降5900萬公噸。

換句話說，中國大陸今年下半年只能生產5.02億公噸，與上半年相比，等於接下來每個月要減產1000萬公噸，許多鋼廠已擬定7月下旬或8月降載減量，產量下降可望在未來幾個月繼續推高鋼價。

中鋼專家說，美國鋼價每公噸2000美元高價、歐盟1400美元，全球鋼材價格高檔不墜，加上中國大陸鋼材總量需求韌性仍在，預計包含直接出口在內，全年粗鋼需求總量超過11億公噸，比去年增長9%左右，如今河南災情孕育重建商機，鋼價易漲難跌。

法人分析，鋼市向好的前景沒有變化，中鋼高層多次宣示「第3季穩健、第4季暢旺」，鋼鐵股歷經盤整，持續醞釀上攻力道，選股策略關鍵字「上游」、「績優」，最上游的中鋼及相關績效良好的個股，有表現的機會。

中國 河南 暴雨

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