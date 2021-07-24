中國電信准登A股 將募84億美元

中國電信A股首發上市申請獲證監會發審委通過。（中新社）

從紐約證交所退市後，中國 電信距實現A+H上市又近一步，中國證監會公告，中國電信首發上市申請獲發審委審議通過，計畫募集資金合計人民幣544億元（約84.3億美元）。

若之後在A股市場發行成功，中國電信將成為繼中國聯通之後，三大電信商中第二家「A+H」股上市的企業。

中國聯通昨晚發布公告，在美國發行的存託證券計畫將於10月18日終止。中聯通於今年7月20日，已發行美國存託證券數量約420萬份，占公司總發行股份約0.1%。

北京商報導，美國紐交所曾於2020年12月31日宣布，啟動對中國移動、中國電信和中國聯通摘牌程序，雖在一周後改口，但最終紐交所還是決定維持摘牌決定。

第一財經日報報導，中國電信董事長柯瑞文在3月9日2020年業績會上表示，發行A股上市，是要推動戰略落地必須用好資本市場的力量，「不僅是為了募資，戰略有一個生態的協同，例如說To B業務，特別是5G ，To B的產業互聯網，一定要和合作夥伴一起才能做得成。」

自此，中國電信和中國移動加快回A股上市的步伐，今年4月28日，中國電信發布公告，表示已啟動A股上市申請程序；5月17日，中國移動也公布招股書，將申請在上交所主板上市。

由此，中國電信和中國移動都將先後回歸，與中國聯通在A股市場「會師」。

三家電信商彼此間的競爭由來已久，從業績情況來看，中國移動無疑是三巨頭中的「大哥」，根據三家公司2020年財報，中國移動、中國聯通、中國電信營收 分別為人民幣7,681億元、3,038億元、3,899億元（約1191.6億美元、471.3億美元、604.9美元），中國移動一家的營收已超過兩家之和。

三家電信商盈利能力的差距在淨利潤更凸顯，2020年中國聯通、中國電信、中國移動，淨利潤分別為人民幣54.5億元、210.9億元、1,078億元（約8.4億美元、32.7億美元、167.2美元），中國移動一家的營收已超過兩家之和。。

到了今年第1季，中國移動、中國電信、中國聯通營收分別為人民幣1,984億元、1,068.7億元、822.7億元（約307.8億美元、165.8億美元、127.6美元）；淨利潤則分別為人民幣241億元、64.4億元、38.4億元（約37.3億美元、9.9億美元、5.9美元）。

未來，三家電信商都將5G作為發展的主戰場，為布局5G、天翼雲和IDC建設，中國電信2020年資本支出達人民幣848億元（約131.5億美元），目前建成5G用基地台38萬座，覆蓋全中國343個城市地區。

中國聯通目前已開通超71.8萬座5G基地台，形成全中國地級以上及重點縣市的廣泛覆蓋，同時，過去一年在5G上完成人民幣340億元（約52.7億美元）的投資，占全年非股權投資的一半以上。