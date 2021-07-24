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上海房貸利率 首套房調高至5%

財經新聞組／綜合報導

上海讓房市降溫，官方再出手調控。人民銀行上海總部昨日與在滬銀行召開會議，從今（24）日起上調房貸利率；首套房貸利率從目前的4.65%調高至5%，第二套房貸利率從5.25%上調至5.7%，上海房貸利率步入「5」時代。

21世紀經濟報導援引一位購房者表示，他正準備從工商銀行貸款，但突然接到房屋仲介通知利率調漲。對於正準備簽約的人來說，有些措手不及。

上海一向是大陸房貸利率最低的地區之一，但目前也與各大城市一樣進行房貸利率上浮。此前，廣州各大銀行利率跳漲，四大行房貸利率首套房基本上漲90個至100個基點（1個基點即0.01％），利率最高達到5.65%；二套房貸利率直接上漲110個至120個基點，最高達到5.85%。

報導指出，同為一線城市， 目前北京各銀行的房貸利率都還是執行首套在LPR（貸款市場報價利率）基礎上，上調55個基點，二套調高105個基點，具體來說，目前首套房是5.2%，二套房貸款利率5.7%。上海的房貸利率開始向其他一線城市靠攏。

此外房貸批貸速度仍舊緩慢，不少滬上購房者的款審核需要四個月以上時間。

貝殼研究院統計，6月監測72城房貸利資料，有24個城市調高首套房貸利率，22個城市上調二套房利率，沒有一個城市下調房貸利率。

其中，蘇州漲幅較大，首套、二套房貸利率分別較5月上調65個、50個基點，紹興和杭州的首套和二套房貸利率也提高了30個基點。

上海還從今天起加碼住房限購政策，通過贈與方式轉讓住房，受贈人應符合住房限購政策；該住房五年內仍記入贈與人擁有住房套數。同時強化住房交易登記管理，將贈與住房轉讓納入房屋交易核驗範圍，對贈與當事人不符合住房限購政策，不予辦理交易登記手續。

利率 貸款 北京

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