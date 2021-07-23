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商務部預警：中國外貿增速 下半年將回落

記者戴瑞芬／綜合報導

中國外貿進出口今年上半年增長27.1%，規模創歷史新高，不過中國商務部提前預警下半年外貿增速將有所回落。同時，商務部評估當前原物料價格居高不下，加上海運物流不暢，將擠壓外貿企業利潤，影響企業接單意願，將盡快提出針對性政策，降低外貿企業成本。

中國國務院常務會議指出，將從三方面部署，進一步提高通關效率、進一步降低進出口環節費用、進一步加強口岸綜合服務，確定進一步深化跨境貿易便利化改革、優化口岸營商環境措施。

中國商務部22日就今年上半年商務工作運行舉行新聞發布會。據統計，上半年對外貿易快速增長，1-6月貨物進出口年增27.1%，規模創歷史新高 ，其中出口增長28.1%，進口增長25.9%。

統計還發現，今年上半年中國消費品出口占比雖然有所回落，但涉及鋼鐵、石化、有色金屬等行業生產設備和中間品出口占比則達 76.7%，比重高於去年全年 2.5 個百分點。這意味各國恢復生產需要大量原物料和生產設備，而中國外貿產業鏈、供應鏈已進一步提升競爭力，滿足國際市場需求。

中國商務部對外貿易司司長李興乾指出，從商務部近期監測情況發現，約40%外貿企業新簽出口訂單要比去年同期增長，預計外部需求回暖，但受去年同期基數抬高影響，商務部預估「今年下半年外貿增速將有所回落」，外貿發展因此面臨諸多不確定、不穩定因素。

中國 商務部 國務院

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