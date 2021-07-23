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中國國際數位和軟件服務交易會 數位人民幣應用搶鋒頭

財經新聞組╱綜合報導
日前在首屆中國國際消費品博覽會上，多家銀行推出數位人民幣體驗活動專區。圖為參會者在體驗數位人民幣咖啡機。（新華社）
日前在首屆中國國際消費品博覽會上，多家銀行推出數位人民幣體驗活動專區。圖為參會者在體驗數位人民幣咖啡機。（新華社）

「2021中國國際數位和軟件服務交易會」（以下簡稱「數交會」）22日在遼寧大連舉行，來自中國、日本、韓國、英國、德國等國家和地區的500多家廠商參會並進行商務對接洽談。

中新社報導，數交會由中國商務部、科技部、貿促會和遼寧省政府主辦。自2003年創辦以來，經過多年發展，已成為引領中國中國數位領域開放合作的中國國家級展會平台。

本屆數交會以「數位服務，創新未來」為主題，展區近3萬平方米，設置國際合作、數位中國、數位大連、數位服務出口基地、數位技術與行業應用、數位服務、院校科技創新等七大展區。

數交會現場，包括華為、思愛普、LG、三星SDS等知名企業帶來數位技術前沿應用案例和產品。與此同時，人民銀行牽頭組織六大銀行進行數位人民幣業務宣傳和場景化應用展示，吸引眾多觀展嘉賓圍觀。

在農業銀行數位人民幣展區，通過下載使用數位人民幣App或數位人民幣錢包進行支付，不到五秒時間就能購買機器人製作的手沖咖啡。除此之外，還有自助販賣機、外幣兌換等其他消費場景設置，都在幫助觀眾體驗數位人民幣的便捷和安全。

作為數位人民幣第二批試點地區，大連市目前已正式投產數位人民幣應用場景增至10萬個，開立錢包150萬個，廣泛覆蓋各類人群的日常購物、餐飲、娛樂、交通、旅遊等領域。

農業銀行網絡金融部網絡支付處資深專員曾躍表示，未來，各試點銀行還將開展數位人民幣「進企業、進商場、進機關、進社區、進校園、進農村」等工作，真正實現成熟場景廣泛覆蓋、特色場景率先落地。

開幕儀式上，中國商務部副部長王炳南指出，當前，數位貿易作為服務經濟、數位經濟的重要組成部分，正成為經貿增長新引擎、制度構建新高地、國際競爭新賽道。下一步，中國商務部將從構建數字貿易頂層設計、打造數位貿易先行示範區、加快制度型開放、加強國際交流與合作等4個方面全力推進數位貿易創新發展。

中國 商務部 咖啡

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