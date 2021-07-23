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夥伴申請破產 中國車企奇瑞汽車進軍美國受挫

記者林汪靜／綜合報導
奇瑞新能源汽車去年舉行的新車發表儀式。(新華社)
奇瑞新能源汽車去年舉行的新車發表儀式。(新華社)

中國車企奇瑞汽車進軍美國的計畫受挫，之前該公司鎖定的合作夥伴美國加州汽車經銷商HAAH Automotive（簡稱HAAH）已經於19日申請破產，奇瑞內部人士也證實，目前美國計畫已經擱置。

第一財經報導，進入美國等主流汽車市場是奇瑞的「夙願」，早在2010年，奇瑞就提出了上述目標。去年，奇瑞控股集團董事長尹同躍公開表示，奇瑞汽車將開始「走上去」的全球化經營階段，完成全球戰略布局，進入歐美汽車市場，參與全球汽車競爭。

尹同躍當時說，奇瑞已經搭建了全球一體化的研發體系和銷售服務體系，並在歐洲和美國成立研發中心，為未來奇瑞相關品牌和產品進入歐洲市場做好了準備。

目前海外市場確實是奇瑞的重點布局。資料顯示，截至去年，奇瑞控股集團已連續18年位居中國自主品牌出口量第一名。去年雖然受到全球疫情影響，但奇瑞汽車的出口仍達到11.4萬輛。今年上半年，該集團累計出口就已達到11.87萬輛，超越去年全年。

雖然海外市場銷售表現不錯，但和多數中國自主品牌一樣，奇瑞的出口依然處於「撒芝麻粒」的狀態，上半年將近12萬輛左右的出口量，其實是該公司在全球80多個國家和地區共同支撐起來的。此外，奇瑞汽車的出口市場還是以南美、中東及俄羅斯為主，歐美等主流市場的布局並不多。

業界人士認為，目前奇瑞在海外出口方面更多還是處於「貿易型」模式，依賴於當地合作夥伴開展業務，而這種模式在情勢變化下，必然更難以應對。

汽車 美國 中國

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