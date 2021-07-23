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樂視網賈躍亭創辦電動車公司 法拉第未來掛牌那斯達克

記者蔡敏姿／綜合報導

在美國躲債的樂視網負責人賈躍亭所創辦的電動車公司法拉第未來（簡稱FF）22日在那斯達克掛牌上市，早盤一度大漲24%但隨後壓回小跌4.7%來到13.13美元，FF公司募得資金將在加州量產電動車FF91。

FF大股東之一的恆大汽車持股20%將跟著受惠，恆大汽車22日股價飆漲20%，收在港幣15.88元。

FF之所以能夠這麼快在那斯達克上市，主因與特殊目的收購公司PSAC擬議合併交易，獲PSAC股東會通過。業務合併完成後，PSAC將更名為「Faraday Future Intelligent Electric Inc.」，其普通股和認股證於22日在美股交易，股票代碼分別為「FFIE」及「FFIE.WS」。

FF之前規畫上市時間為7月21日，但實際上市日延遲一天。

截至目前，FF91在手訂單超過1.4萬輛。法拉第未來計畫完成募資9個月後於加州漢福德工廠量產FF91，預計年產能1萬輛；2023年建設的韓國群山工廠有望帶來年產能27萬輛。

現有股東中，恆大集團曾於2018年攜20億美元入股法拉第未來，後因分歧分道揚鑣，調解結果是，境內資產歸恆大，海外部分繼續隸屬FF，恆大也不再投資。此後FF又歷經多次融資，截止目前，恆大仍持股20%。

恆大集團與FF公司合作一波三折，還導致恆大不斷傳出財務危機，恆大集團分公司資產之前被廣發銀行申請凍結，陷入資金危機。

加州 那斯達克 電動車

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