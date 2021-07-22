我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

鄭州暴雨 鴻海iPhone出貨拉警報

財經新聞組／綜合報導

鴻海生產iPhone的大本營河南省鄭州市遭受史上最大暴雨侵襲，三天內降雨量高達617.1豪米，相當於317座西湖水量倒進鄭州。時值新iPhone備貨量產之際，鄭州災情慘重，當地陸空交通大亂導致物流癱瘓停擺，恐衝擊新機零組件供應與整機出貨。

中國網路流出鴻海鄭州廠區四周道路嚴重淹水的照片，人孔蓋湧出大量雨水，並打上「富士康K區的大門口，你還能認出來嗎？」的文字。鴻海21日表示，「針對鄭州水情，集團第一時間啟動應對機制，以保護同仁為首要原則，持續做好員工照護以及安全生產。目前鄭州園區內人員安全無虞，集團將視水情變化調整運營。」

受新iPhone備貨與出貨恐因鄭州災情耽誤及台股巨幅震盪收黑影響，鴻海21日股價下跌2元，收112.5元；蘋果美股周三早盤則逆勢跌約0.3%。

鴻海在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。鄭州廠區也是鴻海為蘋果生產iPhone的主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半的蘋果手機都來自鴻海鄭州工廠。

供應鏈人士指出，鴻海旗下鄭州廠機台與設備不受水災影響，人員也在廠區內，但現在當地嚴重淹水，導致交通、物流大亂，「廠區內的人與貨物都出不去，也進不來」，需待淹水退去之後，才能恢復正常開工。據了解，鄭州水災嚴重超乎預期，鴻海鄭州廠區之前白班出勤情況還算正常，但這兩天已經受到汛情影響，有部分員工被迫留在廠區，也有些員工因交通受阻無法出勤。

專家指出，河南暴雨成因，和烟花颱風有關，未來三天鄭州仍有暴雨、局部大暴雨。這次災情也嚴重打亂當地交通物流，也是牽動新iPhone出貨與進料的關鍵變因。根據中國交通運輸部的訊息，受到持續降雨影響，京港澳高速、連霍高速等26條高速公路29個路段封閉。民航方面，鄭州機場20執行航班319架次，取消303架次。

鄭州 鴻海 iPhone

上一則

道指再漲286點 本周跌幅全收復

下一則

Netflix進軍電子遊戲 分析師評不明智

延伸閱讀

河南暴雨還沒完…新鄉降雨超越鄭州 洪水直沖民宅

河南暴雨還沒完…新鄉降雨超越鄭州 洪水直沖民宅
水灌鄭州地鐵 他熱心背「暈倒」客 走了一會發現已去世

水灌鄭州地鐵 他熱心背「暈倒」客 走了一會發現已去世
快看世界／人和車輛 與洪災搏鬥...河南鄭州暴雨現場

快看世界／人和車輛 與洪災搏鬥...河南鄭州暴雨現場
河南鄭州暴雨停水停電 居民湧超市以現鈔搶買桶裝水

河南鄭州暴雨停水停電 居民湧超市以現鈔搶買桶裝水

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

2021-07-17 09:01
美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

2021-07-20 00:04
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

2021-07-15 19:22
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美國財政部長葉倫。路透

葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

2021-07-17 07:42

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏