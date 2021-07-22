鄭州暴雨 鴻海iPhone出貨拉警報

鴻海 生產iPhone 的大本營河南省鄭州 市遭受史上最大暴雨侵襲，三天內降雨量高達617.1豪米，相當於317座西湖水量倒進鄭州。時值新iPhone備貨量產之際，鄭州災情慘重，當地陸空交通大亂導致物流癱瘓停擺，恐衝擊新機零組件供應與整機出貨。

中國網路流出鴻海鄭州廠區四周道路嚴重淹水的照片，人孔蓋湧出大量雨水，並打上「富士康K區的大門口，你還能認出來嗎？」的文字。鴻海21日表示，「針對鄭州水情，集團第一時間啟動應對機制，以保護同仁為首要原則，持續做好員工照護以及安全生產。目前鄭州園區內人員安全無虞，集團將視水情變化調整運營。」

受新iPhone備貨與出貨恐因鄭州災情耽誤及台股巨幅震盪收黑影響，鴻海21日股價下跌2元，收112.5元；蘋果美股周三早盤則逆勢跌約0.3%。

鴻海在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。鄭州廠區也是鴻海為蘋果生產iPhone的主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半的蘋果手機都來自鴻海鄭州工廠。

供應鏈人士指出，鴻海旗下鄭州廠機台與設備不受水災影響，人員也在廠區內，但現在當地嚴重淹水，導致交通、物流大亂，「廠區內的人與貨物都出不去，也進不來」，需待淹水退去之後，才能恢復正常開工。據了解，鄭州水災嚴重超乎預期，鴻海鄭州廠區之前白班出勤情況還算正常，但這兩天已經受到汛情影響，有部分員工被迫留在廠區，也有些員工因交通受阻無法出勤。

專家指出，河南暴雨成因，和烟花颱風有關，未來三天鄭州仍有暴雨、局部大暴雨。這次災情也嚴重打亂當地交通物流，也是牽動新iPhone出貨與進料的關鍵變因。根據中國交通運輸部的訊息，受到持續降雨影響，京港澳高速、連霍高速等26條高速公路29個路段封閉。民航方面，鄭州機場20執行航班319架次，取消303架次。