東奧數位轉型 阿里技術助攻

東京奧運 開幕倒數，東奧數位轉型已經搶先上路，阿里巴巴集團21日以國際奧委會全球合作夥伴宣布，推出奧林匹克轉播雲、3D運動員追蹤、雲端 新聞發布等多元化雲端服務，推動東京奧運實現數位轉型。

開幕在即，東京奧組委工作人員在炎熱天氣下配戴智慧耳戴式設備奔走各大賽場，特別的是，他們的體溫和心率也即時測量並回傳到雲端系統，彙整環境參數等進行大數據分析，即時評估工作人員的中暑風險等級。

一旦面臨高風險，工作人員會收到系統發出的警報和防範中暑建議，如多喝水等，從而降低其中暑機率。

東京奧組委主運行中心負責人中村秀正表示，「東京奧組委採用阿里巴巴雲技術，監測場館內暑熱壓力指數 ，及預測工作人員中暑風險，打造安全競技環境。」

阿里雲智能國際總經理袁千指出，「阿里雲利用雲端計算設施，正為奧運會多方面推動數位化轉型。」

阿里巴巴在東奧多元化雲端服務，還包括奧林匹克轉播雲，在東奧期間，所有持有版權的轉播機構均可接入奧林匹克轉播雲雲端平台，即時傳遞各大賽事內容。

阿里雲及英特爾技術開發的3D運動員追蹤系統，則是在比賽進行時，為觀眾對運動員表現進行專業解讀。這項解決方案無需搭載動態傳感器，而是以普通攝錄影機、配合人工智慧技術和電腦視覺，在運動員身體上逾20個位置生成3D網格，再將數據轉化為豐富影像，尤其在田徑比賽中衝刺時刻，轉播時如臨現場的效果最明顯。