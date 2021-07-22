中國二手房價 納入監管體系 有助新房市場走穩

中國多個城市陸續推出二手房參考價，將二手房納入監管。圖為福州一處新建住宅。（中新社）

自今年2月份深圳提出建立二手住房成交參考價格以來，已有多個城市對當地二手房限價。易居房地產研究院21日發布的一份報告指出，今年，深圳、寧波、成都和西安四個城市推行了二手住房參考價制度。參考價制度推行，將二手住房價 格正式納入監管體系中。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，二手房參考價的推出，是政策更加精細化、體系化，告別「頭疼醫頭」，走向長效機制的重要一步。過去，樓市調控一直集中在新房領域，很少關注二手房。二手房參考價的形成，使調控有著重點。通過控制掛牌價，可以進一步控制銀行按揭貸款 規模。二手房市場穩定，也會推動新房市場走穩。

中新社報導，成都此前提出，建立二手住房成交參考價格，首批對主城區共201個重點小區，根據成交價和市場評估形成參考價。寧波以二手住房網簽價格為基礎，剔除異常和非典型性交易記錄，形成熱點學區 二手住房交易參考價格，首批試行發布9個熱點學區，112個住宅小區。

一些城市雖未明確建立二手房交易參考價格，仍對二手房價格進行調控。自7月9日起，上海實施二手房源價格核驗，房源沒通過價格核驗不得對外發布。該政策實施後，上海鏈家等中介網站上，上萬套房源被暫時下架。此外，東莞、無錫、杭州、合肥等城市也通過下架高價房源、發布相關政策等，整治二手房市場亂象。

分析認為，二手房價掛牌價格混亂、中介哄抬房價、部分業主「抱團漲價」、二手房價過熱等是多地推出二手房指導價的重要原因。

上述報告選取中國70個大中城市房價指數進行分析，以研究二手住房價格的冷熱程度。統計顯示，以深圳為例，報告指出，今年1月份深圳二手住房價格出現歷史最高點，即為每平方米7萬2436元人民幣（約1萬1243美元）。隨著二手住房成交參考價制度的推進，房價下跌或降溫成為趨勢。到了6月份，其價格為每平方米61500元（約9545美元），累計每平方米下跌1萬936元（約1697美元），價格縮水了15%。