中國五礦淨利潤 上半年同比增182%

中國 最大金屬礦產集團中國五礦21日發布的上半年業績數據顯示，上半年該集團營收同比增長35%，利潤 總額同比增長175%，淨利潤同比增長182%，主要經營指標大幅提升。

中新社報導，數據顯示，上半年，中國五礦業績再創新高，且運行質量持續提升。金屬礦業收入同比增長51%，工程業務營業收入同比增長43%，新簽冶金工程合同額同比增長59%。6月末帶息負債規模、資產負債率均同比降低。總資產周轉率、流動資產周轉率同比提升至歷史最好水平。

在中國國務院 國有資產監督管理委員會公布的2020年度中央企業負責人經營業績考核結果中，中國五礦位列A級。上半年，礦業市場處於上行周期。中國五礦鋅、鎢、鉛、銅產量同比分別增長47%、14%、13%、2%，主要礦山、深加工、新材料等企業實現穩產高產、成本可控的良好態勢。

在技術創新方面，上半年，中國五礦表示，該集團有9項專利獲評第22屆中國專利獎優秀獎。「鹽湖原鹵高效提鋰技術研究」科技成果達到大陸國內領先水平，對中國大陸乃至世界鹽湖提鋰行業意義重大。中國中冶低碳技術研究院快速組建，以全流程低碳冶金技術體系支撐中國大陸冶金智能化、綠色化、低碳化、高效化發展。五礦礦業「井下無人駕駛電機車」等項目投入運行，中鎢高新建成行業內首個微鑽自動化生產車間，智慧礦山、智慧工廠正式從概念理念轉向生產實踐。