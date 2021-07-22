我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

中國五礦淨利潤 上半年同比增182%

財經新聞組／綜合報導

中國最大金屬礦產集團中國五礦21日發布的上半年業績數據顯示，上半年該集團營收同比增長35%，利潤總額同比增長175%，淨利潤同比增長182%，主要經營指標大幅提升。

中新社報導，數據顯示，上半年，中國五礦業績再創新高，且運行質量持續提升。金屬礦業收入同比增長51%，工程業務營業收入同比增長43%，新簽冶金工程合同額同比增長59%。6月末帶息負債規模、資產負債率均同比降低。總資產周轉率、流動資產周轉率同比提升至歷史最好水平。

在中國國務院國有資產監督管理委員會公布的2020年度中央企業負責人經營業績考核結果中，中國五礦位列A級。上半年，礦業市場處於上行周期。中國五礦鋅、鎢、鉛、銅產量同比分別增長47%、14%、13%、2%，主要礦山、深加工、新材料等企業實現穩產高產、成本可控的良好態勢。

在技術創新方面，上半年，中國五礦表示，該集團有9項專利獲評第22屆中國專利獎優秀獎。「鹽湖原鹵高效提鋰技術研究」科技成果達到大陸國內領先水平，對中國大陸乃至世界鹽湖提鋰行業意義重大。中國中冶低碳技術研究院快速組建，以全流程低碳冶金技術體系支撐中國大陸冶金智能化、綠色化、低碳化、高效化發展。五礦礦業「井下無人駕駛電機車」等項目投入運行，中鎢高新建成行業內首個微鑽自動化生產車間，智慧礦山、智慧工廠正式從概念理念轉向生產實踐。

中國 利潤 國務院

上一則

財報公布前 運輸股跌入修正

下一則

道指再漲286點 本周跌幅全收復

延伸閱讀

中國國務院重提降準 暗示貨幣政策趨寬鬆？

中國國務院重提降準 暗示貨幣政策趨寬鬆？
南韓經濟成長 上修至4.2%

南韓經濟成長 上修至4.2%

電商拚節能減碳 圍觀阿里的「煮蛋減史」

電商拚節能減碳 圍觀阿里的「煮蛋減史」
全球海運峰會 聚焦低碳排話題

全球海運峰會 聚焦低碳排話題

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

2021-07-17 09:01
美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

2021-07-20 00:04
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

2021-07-15 19:22
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美國財政部長葉倫。路透

葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

2021-07-17 07:42

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏