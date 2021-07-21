中芯撒股留才 蔣尚義、梁孟松各獲40萬股

為了留住人才，中國晶片 代工龍頭中芯國際日前公告，拿出6753.52萬股股票 ，獎勵包括公司董事長周子學、副董事長蔣尚義、聯合首席執行官趙海軍、梁孟松均獲得40萬股的股權激勵，每人帳面獲利達人民幣1272萬元（約196萬美元）。

快科技報導，中芯國際董事會19日通過「首次授予限制性股票」的議案，以每股人民幣20元的授予價格，向3944名激勵對象授予6753.52萬股限制性股票，按照當日收盤價人民幣51.8元來計算，價值高達人民幣35億元。公告指出，中芯國際股權授予數量占公司總股本的0.85%，激勵計畫首次授予的限制性股票，有效期自授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長不超過60個月。激勵計畫首次授予的限制性股票自授予之日起12個月後，且激勵對象滿足相應歸屬條件後將按約定比例分四次歸屬。

觀察者網指出，人才是半導體企業發展的關鍵，中芯國際在拋出巨額股權激勵計畫的同時，仍面臨人才流失問題，中芯國際7月4日公告，公司核心技術人員吳金剛宣布離職，直接放棄即將被授予的16萬股激勵股份。

曾任職於日本通產省工業技術研究院的吳金剛，2001年加入中芯國際，從助理總監做起，一路到2014年擔任中芯國際技術研發副總裁。但在股權激勵計畫名單中，吳金剛作為中芯國際五位核心技術人員之一，卻僅獲得16萬股的限制性股票，占授予限制性股票總數比率的0.21%，僅為另一位核心技術人員張昕的一半。