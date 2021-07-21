貨櫃大船荒來了 萬海：缺船塞港缺櫃問題嚴重

萬海20日股東會，示警全球貨櫃船舶閒置率探至0.7%，創史上新低紀錄。圖為萬海貨櫃輪。（本報資料照片）

貨櫃大船荒時代來了，萬海昨日舉行股東會 ，總經理謝福隆表示，整體海運市場還是處於缺船、塞港及缺櫃的狀況；供給面的全球閒置運力小於0.7%，創歷史新低紀錄，顯示全球運力持續吃緊。

需求面部分，謝福隆指出，從客戶端分析，亞洲出口貨量強勁，最近Delta變種病毒開始流行，歐美港口壅塞情況更為嚴重，不容樂觀。

萬海今年股東會由獨立董事賴榮年主持，董事長陳柏廷並未現身。萬海去年營收818.8億（台幣，下同，約29.2億美元），稅後純益113.16億元，每股純益（EPS）5.1元，股東會通過配發2元股利，其中現金股利及股票股利各1元。

台灣航運股股價震盪激烈，市場對貨櫃前景展望也很好奇，謝福隆表示，全球從缺櫃已演變為缺船，缺船問題嚴重，使船舶租金持續上漲。謝福隆強調，全球閒置運力小於0.7%，這是歷史上從來沒有出現過的新低水準，「代表能用的船都已經投放到各航線使用」。

謝福隆解釋，從全球閒置運力探新低可知，全球貨櫃輪市場供需非人力可操縱，更不存在所謂的「聯合壟斷」問題，全憑市場機制，換言之，在高運價時代，船公司不會有船故意不用，而是當前需求太強。

針對美國 總統拜登 海運相關的行政命令，謝福隆分析，拜登強調資本主義的自由競爭精神，拜登也重申，其目的在幫助美國當地農產品出口，避免有壟斷或反競爭的違法行為。但是，現在運價高並非壟斷導致，而是疫情下的市場扭曲造成。

謝福隆指出，當前整體海運市場處在缺船、塞港及缺櫃無法可解情況下，最近又加上Delta變種病毒流行，歐美港口壅塞情況比預期嚴重。

前幾天美國鐵路主要營運商聯合太平洋宣布，暫停運送美西港口貨櫃進入內陸，才能清理大量積壓的貨櫃，為期一周後才能再提供服務，這些原本要送出來的櫃子只能先滯留在各碼頭場地，將造成各碼頭塞港變嚴重。

對於近洋線市場看法，謝福隆分析，現在船舶塞港情況已回堵到亞洲港口，包括新加坡、香港華南、南韓釜山塞港問題也嚴重；由於已經進入第三季旺季，近期運價恐再受到推升。