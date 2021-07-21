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台外銷報三喜 6月訂單連16紅

記者鍾泓良／台北21日電

台灣經濟部統計處20日公布6月外銷訂單金額為537.3億美元，創同期新高，年增31.1%，連16紅。值得一提的是，第二季及上半年外銷訂單金額，雙雙創下同期新高，讓這次外銷訂單報「三喜」。

第二季外銷訂單金額為1609.6億美元，為歷年同季新高、單季次高，年增35.9%。累計上半年外銷訂單金額達到3099億美元，創歷年同期新高，也是史上首次上半年訂單就破3000億美元大關，年增39.2%，增速為1984年有統計以來、亦即37年來同期最快。

統計處昨日也預測，7月外銷訂單金額為527億美元至542億美元，年增15.7%及18.9%，有望連17紅。

統計處長黃于玲表示，上半年外銷訂單金額雖然未超越2020年下半年，但依照以往經驗，外銷訂單一年內呈現逐季增加，若下半年維持態勢，今年全年接單可望再攀新高峰。

但同時她不忘提醒，新冠肺炎疫情及美中貿易戰仍會是最大不確定因素，也要注意是否出現「黑天鵝效應」。

以貨品別分析，科技貨品持續因為新興科技應用及宅經濟需求走旺，資訊通信產品外銷訂單金額為138.9億美元，電子產品外銷訂單金額為167.9億美元，兩者均創歷年同月新高。光學器材則因遠距商機加上車市回溫，帶動筆電、平板、電視、顯示器、車用面板需求，接單27.4億美元，年增42.7%，連13個月正成長。

傳統貨品因市場需求回升及原物料價格上漲，帶動貨品價量齊揚，讓所有傳統貨品年增率都超過四成。其中，基本金屬因主要國家擴大基礎建設，推升鋼品需求，外銷訂單金額為32.2億美元，創下歷史新高，年增逾八成，為連續十個月雙位數成長。

展望未來，統計處指出，全球經貿情勢仍受到變種病毒及美中貿易戰等影響，但各國疫苗施打率提升，全球經濟復甦腳步加速，加上下半年進入消費性電子新品旺季，預期接單可望續強。

據統計處針對廠商調查7月接單看法，按接單金額計算動向指數為48.8，顯示廠商預期7月整體外銷訂單金額將較6月減少。

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