陸資赴台翻紅 6月終止連5跌

冠肺炎疫情 不確定性持續，今年上半年外資、陸資赴台投資 額「雙降」，其中，外資投資額連六月下滑收黑，陸資赴台6月翻紅，終止五連跌。

經濟部投審會20日發布統計，上半年核准僑外投資件數為1313件，年減22.2%投資金金額23億3848萬美元，年減39.09%；上半年核准陸資赴台投資件數為20件，年減64.2%；投資金額2678萬美元，年減45.9%。值得一提的是，自2009年6月30日開放陸資赴台投資以來至今，剛好屆滿12年。今年受疫情衝擊，前五月核准陸資連續衰退，不過，6月陸資赴台投資終止連五黑，單月核准投資件數為五件，年減44%，投資金額860萬5000美元，年增303%，投資額為今年來次高。

投審會指出，6月投資額拉升，是受華證科技透過中國大陸參股公司投資台灣 公司790萬美元所致，其餘投資案都是小額規模，整體而言量能不大。不過，陸資對台加碼供應鏈投資，已經開始露出回暖跡象。

累計開放陸資赴台投資兩年共核准投資件數為1481件，投資額24億3806萬美元。前三名行業分別為批發及零售業、電子零組件製造業及銀行業。

展望下半年投資，投審會表示，去年疫情肆虐全球，台灣相對安全，風電、電子等大型投資案仍持續，但今年隨著海內外疫情反覆，影響跨國投資流動減緩，投資動能放緩，對併購案或設立新公司影響較大。抱持審慎觀察態度看下半年局勢。

台資對陸投資方面，上半年核准投資件數為203件，年減17.14%；投資額15億809萬美元，年減52.4%。6月赴陸投資件數26件，年減16%，投資額4億1992萬美元，年減15%。投審會稱，投資金額減少主因受去年同期核准幾個大型投資案，基期偏高所致。台資赴陸投資下滑幅度有收窄跡象，對此，投審會稱，整體而言台廠對陸投資步伐仍放緩，前年是歷史最低，去年是次低，因美中關係對立仍是一大影響因素，電子、科技業赴陸投資意願下降。