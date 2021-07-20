騰訊出資12億美元 收購英國知名遊戲公司

騰訊花9.19億英鎊收購英國知名遊戲工作室Sumo Group。（取材自百度）

中國 BAT巨頭騰訊日前同意收購英國 Sumo Group的剩餘股權，這家中國社交媒體和遊戲巨頭一連串的遊戲領域投資 合作又添一筆。

市值排名亞洲第一的騰訊出價以每股513英鎊（約714美元）購買Sumo的股權，價格相比這家英國公司的前收盤價高出了43%。基於這一出價，按完全稀釋後的股權計算，Sumo的估值約為9.19億英鎊（約12.7億美元）。騰訊先前於2019年收購了該公司9.96%的股權。

騰訊目前已是全球最大的遊戲公司，手中持有諸如Riot Games和Epic Games等業內巨頭的股權。騰訊之前已表示，公司計畫2021年把更大比例的增量利潤投入雲服務、遊戲和影音內容業務，由此應對來自字節跳動等公司的競爭以及中國政府監管力度日益加大帶來的影響。

Sumo為其他遊戲發行商開發遊戲，根據該公司網站訊息，其客户和合作夥伴陣營中包括Xbox Game Studios、電子藝界、Activision Blizzard和Ubisoft Entertainment SA等。

據路透社報導，早在2019年，騰訊已經收購過Sumo Group的股份，當時總投資額約為2310萬英鎊（3216萬美元），也是騰訊近年來在英國投資的第一家上市公司。目前，騰訊已是該公司上市以來的第二大股東。

此次併購，對騰訊和Sumo Group有著深遠的影響，借助該工作室知名IP的影響力，以及結合自身手游端的開發優勢創造更多衍生作品，給全球用戶帶去更多娛樂體驗。而Sumo也能通過和騰訊的聯手，繼續穩固自身在遊戲製作領域的優勢，輸出更多高質量的遊戲作品。

umo Group於2003年創立，曾隸屬美國公司Foundation 9 Entertainment。而後2014年脫離母公司遷至英國，自立門戶。

如今，Sumo Group有14個工作室，分布在五個國家，有1200多名員工，一共參與製作了60多款遊戲，並成為世界上最大的第三方遊戲工作室。此外，還和微軟、世嘉、SONY、蘋果達成戰略合作夥伴關係，共同開發3A級遊戲。

從兩個行業巨人的「聯姻」，可以看到騰訊在Sumo Group身上的押注，而Sumo巨大的開發潛力也能作為與其它遊戲大頭競爭的籌碼，騰訊入局主機端遊戲市場可謂野心勃勃，但遠遠不止占有一席之地這麼簡單。