我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

中國碳中和 逼走挖礦企業 轉移到北美、哈薩克

記者蔡敏姿／綜合報導
中國推進「碳中和」，官方嚴管加密貨幣。（路透）
中國推進「碳中和」，官方嚴管加密貨幣。（路透）

中國推進「碳中和」，官方嚴管加密貨幣比特幣在「挖礦」業大省內蒙古、青海、四川等重鎮陸續被封殺，中國禁止挖礦已成定局，中國「挖礦」企業紛紛出走，轉移陣地到哈薩克或北美地區。

比特幣「挖礦」是什麼？簡單說，就是用安裝特定晶片和軟體的電腦做大型數學題，比特幣本身就是一個擁有2100萬組答案，算出正確答案，就可以獲得比特幣，過程像在淘金挖礦。而電腦快速運算的後面成本就是電費。

中國之前頒布的規畫中將這類比特幣挖礦行業列為高耗能行業，隨著「碳中和」的推進，關閉這些礦機，減輕其他行業節能減排的壓力。紐約時報分析，中國此舉是為了加強金融風險控管，以確保中共重大政治會議前經濟能夠保持平穩。

在此背景下，中國礦主們紛紛選擇「出海」。BBC中文網報導，比特中國在其官方微信號上稱，已前往美國、加拿大、澳洲、俄國、瑞典、挪威、哈薩克、安哥拉、剛果、印尼等多個國家，尋找優質的電力資源。四川一名礦工表示，「部分礦工已經出海，很多人去哈薩克。北美地區也是很多礦工的目的地。」

據悉，礦工正在湧向美國德克薩斯州，當地依靠低廉的電費正在吸引全球挖礦企業。在全球比特幣挖礦網路中，中國礦工一直占據主導地位，中國礦池擁有的算力就已占比特幣全網算力的65%，但目前勢力版圖逐步發生改變。

此外，中國礦機價格也出現大跌，一位礦工說，4月和5月時，一台礦機售價為人民幣4000元（約619美元）左右，現在可能只剩人民幣700元（約108美元），「礦機賣得像廢鐵」。

虛擬數位貨幣礦機製造商比特中國表示，近期，為回籠資金或減少礦機在境內滯留時間，部分中國客戶正在轉賣機器。但礦場建設並非一蹴而就，二手市場出貨壓力很大，為了幫助行業平穩過渡，螞蟻礦機決定全球暫時停售現貨。這一輪整頓對「挖礦」行為的打擊極大。數位貨幣交易平台OKEX估計，中國的挖礦禁令可能導致該國多達90%的挖礦活動下線。

中國 比特幣 貨幣

上一則

疫情導致衰退 史上最短最深

延伸閱讀

德州「天降鈔票」小鎮 中美虛擬幣挖礦公司搶進

德州「天降鈔票」小鎮 中美虛擬幣挖礦公司搶進
研究：官方下重手前 中國比特幣算力占比就已大幅下降

研究：官方下重手前 中國比特幣算力占比就已大幅下降
「黑天鵝」作者唱衰比特幣：無法當做貨幣或避險工具

「黑天鵝」作者唱衰比特幣：無法當做貨幣或避險工具
德州小鎮「天降鈔票」 中、美虛擬幣挖礦公司搶進

德州小鎮「天降鈔票」 中、美虛擬幣挖礦公司搶進

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

2021-07-17 09:01
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

2021-07-15 19:22
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美國財政部長葉倫。路透

葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

2021-07-17 07:42
圖：Pixabay

氣候變遷恐影響退休財務 消費者要思考房屋及投資

2021-07-16 12:15

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准