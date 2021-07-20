中國碳中和 逼走挖礦企業 轉移到北美、哈薩克

中國推進「碳中和」，官方嚴管加密貨幣。（路透）

中國 推進「碳中和」，官方嚴管加密貨幣 ，比特幣 在「挖礦」業大省內蒙古、青海、四川等重鎮陸續被封殺，中國禁止挖礦已成定局，中國「挖礦」企業紛紛出走，轉移陣地到哈薩克或北美地區。

比特幣「挖礦」是什麼？簡單說，就是用安裝特定晶片和軟體的電腦做大型數學題，比特幣本身就是一個擁有2100萬組答案，算出正確答案，就可以獲得比特幣，過程像在淘金挖礦。而電腦快速運算的後面成本就是電費。

中國之前頒布的規畫中將這類比特幣挖礦行業列為高耗能行業，隨著「碳中和」的推進，關閉這些礦機，減輕其他行業節能減排的壓力。紐約時報分析，中國此舉是為了加強金融風險控管，以確保中共重大政治會議前經濟能夠保持平穩。

在此背景下，中國礦主們紛紛選擇「出海」。BBC中文網報導，比特中國在其官方微信號上稱，已前往美國、加拿大、澳洲、俄國、瑞典、挪威、哈薩克、安哥拉、剛果、印尼等多個國家，尋找優質的電力資源。四川一名礦工表示，「部分礦工已經出海，很多人去哈薩克。北美地區也是很多礦工的目的地。」

據悉，礦工正在湧向美國德克薩斯州，當地依靠低廉的電費正在吸引全球挖礦企業。在全球比特幣挖礦網路中，中國礦工一直占據主導地位，中國礦池擁有的算力就已占比特幣全網算力的65%，但目前勢力版圖逐步發生改變。

此外，中國礦機價格也出現大跌，一位礦工說，4月和5月時，一台礦機售價為人民幣4000元（約619美元）左右，現在可能只剩人民幣700元（約108美元），「礦機賣得像廢鐵」。

虛擬數位貨幣礦機製造商比特中國表示，近期，為回籠資金或減少礦機在境內滯留時間，部分中國客戶正在轉賣機器。但礦場建設並非一蹴而就，二手市場出貨壓力很大，為了幫助行業平穩過渡，螞蟻礦機決定全球暫時停售現貨。這一輪整頓對「挖礦」行為的打擊極大。數位貨幣交易平台OKEX估計，中國的挖礦禁令可能導致該國多達90%的挖礦活動下線。