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華為5G旗艦機 29日亮相

記者林宸誼、劉芳妙／綜合報導
華為終端官方微博19日發布，將於7月29日晚舉辦華為旗艦新品發布會。（華為終端官微截圖）
華為終端官方微博19日發布，將於7月29日晚舉辦華為旗艦新品發布會。（華為終端官微截圖）

華為19日於官方微博宣布，將於7月29日舉辦華為旗艦新機P50系列新品發布會，新機將有採用高通「驍龍888」處理器的4G版，以及華為旗下海思研發的「麒麟9000」5G晶片兩種版本，將是華為第一款搭載鴻蒙系統的旗艦手機。華為消費者業務CEO余承東在微博透露，P50系列將發布一項業界首創的全新移動影像技術。

業界人士指出，華為往年慣例在年度第1季發表P系列旗艦機，今年的P50系列晚了一季。華為相關台系供應鏈包含晶圓代工廠台積電、IC設計族群的聯發科、聯詠、敦泰、神盾等，下游則有鏡頭廠大立光、組裝廠鴻海旗下富智康及PCB廠健鼎、華通、欣興等。外界看好，隨華為推出新機，有望為供應鏈第3季旺季營運添動能。

此次P50發售意義不同尋常，按照慣例，華為往年在3月新品發布會推出P系列手機，但因華為禁令衝擊，華為手機業務遭受重擊，新機發表因此延宕，此時P50發布，無疑對華為來說是一劑強心針，根據市調機構IDC統計，2021年第1季全球智慧機出貨量，華為首次跌出前五大。

同時間，蘋果以50.4%的速度增長，搶走高階市場，小米、OPPO、vivo則以逾40%的增長搶食中低階市場，全球手機霸主三星也有28.8%的成長；華為缺位後的空白領域正被瓜分完畢。

華為 手機 供應鏈

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